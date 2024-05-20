iPhone 16 Pro Max或首用這質料做電池外殼　可加強散熱與保護

據知名分析師郭明錤透露，蘋果公司計劃在即將推出的iPhone 16 Pro Max中提升其電池的能量密度。



這意味着，在相同體積下，該手機的續航能力將會更強；而在續航時間相同的情況下，其體積也會更小。

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為了應對電池能量密度提升所帶來的熱量問題，蘋果首次採用了不鏽鋼制的電池殼來進行散熱。儘管不鏽鋼的散熱效果不如鋁，但它的耐用性和抗腐蝕性更強。除了起到散熱作用外，不鏽鋼電池殼還能提供更好的保護性能，對電池和iPhone系統都起到了保護作用。採用不鏽鋼電池殼也能減少拆卸電池的難度，這也為蘋果未來滿足歐盟規範手機電池可拆卸性的要求提供了幫助。

信維通信是不鏽鋼電池殼的主要供應商之一。根據訂單量來看，這個訂單對信維通信2024年的營收貢獻不足5%。然而，由於蘋果對沖壓生產程序的要求標準較高，因此不鏽鋼電池殼的毛利率優於一般金屬衝壓件，並且有望在第二季度取得良好的盈利。

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