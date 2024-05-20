iPhone 16 Pro Max或首用這質料做電池外殼 可加強散熱與保護
撰文：中關村在線
出版：更新：
據知名分析師郭明錤透露，蘋果公司計劃在即將推出的iPhone 16 Pro Max中提升其電池的能量密度。
這意味着，在相同體積下，該手機的續航能力將會更強；而在續航時間相同的情況下，其體積也會更小。
+4
為了應對電池能量密度提升所帶來的熱量問題，蘋果首次採用了不鏽鋼制的電池殼來進行散熱。儘管不鏽鋼的散熱效果不如鋁，但它的耐用性和抗腐蝕性更強。除了起到散熱作用外，不鏽鋼電池殼還能提供更好的保護性能，對電池和iPhone系統都起到了保護作用。採用不鏽鋼電池殼也能減少拆卸電池的難度，這也為蘋果未來滿足歐盟規範手機電池可拆卸性的要求提供了幫助。
信維通信是不鏽鋼電池殼的主要供應商之一。根據訂單量來看，這個訂單對信維通信2024年的營收貢獻不足5%。然而，由於蘋果對沖壓生產程序的要求標準較高，因此不鏽鋼電池殼的毛利率優於一般金屬衝壓件，並且有望在第二季度取得良好的盈利。
延伸閲讀：iPhone藥丸屏時代或將終結 分析師預告屏下Face ID會在這代推出
+3
更新iOS 17.5後突然恢復已刪除多年舊照片 Apple有這樣回應iPhone升級路線圖曝光？12G記憶體、 摺疊屏手機可能要再等等Android 15將引入新功能 手機放沙發與放桌上 振動情況會有不同小米7大新品速覽 主打Redmi K70 Ultra 還有M30全能掃拖機器人小米首款豎向摺疊手機MIX Flip要來了？備3種鏡頭外還有這些賣點手機屏幕參數眾多 除低藍光技術外還有這些 講究護眼的你這樣選小米摺疊屏新品MIX Fold 4細節曝光 雙電池設計外還有這些賣點
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】