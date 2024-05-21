iQOO Neo9S Pro鎖定電競用家　性價比高又有顏值　AI功能有驚喜

遊戲已不僅僅是娛樂的代名詞，它已經演化為一種文化現象。隨着手機性能的高速發展，手機遊戲已經成為了大部分人主要的娛樂方式，各大遊戲廠商也愈發重視手機遊戲市場，無論是現在還是將來，手機遊戲必然是發展趨勢。所以，玩家對遊戲性能手機的需求日益苛刻，為了滿足用戶的目的，各大手機廠商也鉚足了勁。



說到手機性能，一定繞不開的品牌就是iQOO，性能是iQOO的標誌也是iQOO的靈魂。近日，iQOO發布了全新機型Neo9SPro，這款產品將重新定義中端機的性能表現，相信看完這篇文章，你就能明白iQOO對於性能的追求有多純粹。

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1、天璣9300＋搭配自研電競晶片Q1組成性能怪獸

決定一台手機遊戲性能的好壞，核心處理器是最為關鍵的因素。現在的手機遊戲越來越精細，畫面素質堪比PC，所以對處理器性能的要求特別高。iQOO Neo9S Pro搭載了旗艦同款天璣9300＋處理器，不僅在性能上向遊戲主機級別看齊，還在AI處理、圖形渲染以及能效管理上作出了顯著提升。

具體參數上，天璣9300+採用台積電第三代4nm先進製程和聯發科第二代創新旗艦封裝設計，並延續天璣9300開創性的全大核CPU架構，搭載4個Cortex-X4超大核和4個Cortex-A720大核，Cortex-X4超大核最高主頻可達3.4GHz，充分釋放了全大核CPU架構的強勁性能。話不多說，直接跑分用數據看實力。

iQOO Neo9S Pro搭載的天璣9300＋獲得了2206511萬分的成績，GeekBenck單核得分為2282，多核得分為7572。這個成績已經可以達到當前安卓陣營性能天花板，iQOO把能用的最強配置給這台三千元檔手機安排上了。

可是，這對於iQOO來說還不夠極致，iQOO Neo9S Pro還搭載了自研電競晶片Q1。該晶片採用了iQOO自主研發的架構設計，7nm工藝製程，整合了高性能的CPU、GPU和AI處理單元，使得iQOO Neo9S Pro在遊戲運行速度、畫質表現和能耗方面有了質的飛躍。

那麼，使用天璣9300＋與電競晶片Q1組成的黃金組合，對手機遊戲的提升能有多顯著呢？下面咱們就進入實測環節。首先是原神，畫面直接拉滿全部設置為最高，開啟60幀，實測須彌地圖跑圖三十分鐘幀率如下。

可以看到，30分鐘原神平均幀率接近滿幀，曲線波動相當平滑。無論是場景切換，還是使用技能，表現得都相當絲滑。並且，得益於不公平調度技術配合高性能晶片，iQOO Neo9S Pro還能實現玩原神不卡頓的同時打微信語音。

並且，在溫度控制上iQOO Neo9S Pro也做得很好，30分鐘高強度原神後拿在手上基本上就是溫的，不會有燙手的情況。要知道，去年這個時候旗艦晶片滿幀原神都還很吃力，今年iQOO就已經把最吃手機配置的原神完全征服了。

但這還不是iQOO Neo9S Pro在遊戲表現上的極限，在這款設備上，超過137款遊戲支持超分功能。以原神為例，開啟超分後畫面精細度可以得到進一步提升，人物的五官、衣物細節，周邊的環境都能顯示得更加精細，遊戲沉浸感更強。

當然了，iQOO手機一直以來的特色遊戲魔盒，性能面板、息屏掛機、小窗顯示、拒接來電等功能，iQOO Neo9S Pro自然也不會缺席，這些實用的功能總是能在遊戲時為大家提供便利。可以說，iQOO Neo9S Pro就是專門為遊戲打造的性能怪獸，iQOO被稱為電競旗艦引領者不是沒有原因的。

2、純白機身顏值質感雙進化

在機身的外觀設計上，iQOO Neo9S Pro迎來了全新配色星耀白，致敬了籃球場上跨時代的傳奇巨星。白色配色是一個很討喜的配色，無論什麼設備只要是白色，在顏值層面給人的第一感覺一定不會差。

而iQOO Neo9S Pro的星耀白，不僅僅是單純的白色。它採用了高端旗艦同款高霧度緞面AG磨砂工藝，摸上去的手感超級舒適，並且還不會出現沾染指紋的問題。同時，磨砂玻璃內部還鑲嵌了繁星點綴，隨着光線照射角度不同可以呈現出深淺變化的效果，細節做的很到位。

攝像頭模組的設計也很有講究，在打遊戲橫向握持的場景下不會因為凸起影響手感。並且背板周圍採用了旗艦同款的微四曲面玻璃，進一步提升了長時間握持時的體驗，割手問題得到了徹底解決。

影響長時間握持手感的另外一大因素就是機身的厚度，iQOO Neo9S Pro在這點上也考慮周全了。7.99mm的機身厚度可以有效減負，同時中框採用了銀色腰線設計，與白色背板搭配相得益彰，0.07mm極高精度的激光鐳雕工藝也讓整機質感顯得更加高級。

翻到正面屏幕，iQOO Neo9S Pro搭載了一塊6.78英寸1.5K144Hz 8T全天候超感屏，分辨率達到了2800x 1260，局部峰值亮度3000nit。沒有塑料支架的設計給一個好評，更窄的屏幕黑邊iQOO實打實做到了。

往往性能很強悍的手機，在外觀設計上總是差點火候。但是iQOO Neo9S Pro這次打破了這個固有印象，顏值只是設計的一方面，這款產品在細節上的把控明顯看出來下功夫了，最終達到了既好看又好用的目的。

3、5000萬像素索尼鏡頭搭配旗艦算法

作為一款三千元檔位的中端機，能擁有超旗艦級別的性能我能理解，外觀用料紮實我也能理解，畢竟現在的市場確實內卷，友商也是這樣做的。但是，性能達到旗艦級還能有不錯的影像系統這在市場中真不常見。

來看iQOO Neo9S Pro在影像系統上的配置，主攝5000萬像素索尼定製VCSIMX920大底傳感器，另外還搭配了5000万旗艦級超廣角，這個配置放在主打影像的中端機中都不為怪，下面咱們就進入實拍環節，看樣張。

得益於IMX920的大底傳感器，可以獲得更多進光量，捕捉更多訊息量，即便是比較廣的場景，放大多倍也能保證細節不丟失，後期的空間很大。並且iQOO Neo9S Pro還支持VCS光譜技術，色彩還原得也相當真實，尤其是樹木的綠色表現，看上去相當舒服。

在夜景表現上，iQOO Neo9S Pro也是令人驚喜的，這是因為它搭載了硬件旗艦同款的NICE算法，其中的純淨夜景模式支持RAWHDR算法，能準確恢復高光的真實色彩與亮度，降低噪點，在複雜的光線環境下也能表現得遊刃有餘。

4、天璣9300＋賦能強大AI性能

無論是什麼價格段的設備，在2024年不支持AI都是不合格的。AI必將成為接下來整個科技行業發展的新風口，誰不重視，註定沒有未來。vivo作為頭部科技大廠，已經快人一步針對AI進行佈局，早在2017年vivo就成立了人工智能全球研究院，並在去年發布了藍心大模型。

憑藉天璣9300＋的高算力與藍心大模型的強強聯合，賦予了iQOO Neo9S Pro相當強大的生成式AI能力，可以顯著幫助用戶提升日常使用效率，大大提升了用機體驗。接下來，咱們就用實際體驗感受AI時代的便捷。

首先是AI在會議或是學習記錄方面的提升，藍心小V可以識別會議中不同人所說的話，並進行分別記錄，如果參會的人員有外國人，藍心小V還能進行英日韓三種語言的實時翻譯。並在會議結束後幫你總結核心要素，可以說小V就是一個萬能的電子小秘書。

如果需要出差或是旅遊，小V就會變為你的隨身小助理。定火車票、機票、酒店等工作直接交給AI去做就好了。另外，小V還能根據時間、地點、景點偏好等，定製包含遊玩路線、景點介紹內容的行程安排，完全不用自己動手查攻略。

在旅行過程中，肯定拍下了不少照片留作紀念。藍心小V這時又能成為你的後期修圖師，一鍵P圖功能可以優化照片的色彩風格，還能智能去除照片中亂入的路人，或是將照片P上藝術字，解決了後期修圖的繁瑣步驟。

在社交工作中，總是有人輸在不會表達上，寫點文字憋了半天也出不來一個字。在AI技術的加持下，在原子筆記內即可實現對文本創作、潤色、續寫、擴寫、縮寫的功能，讓你不再為文字內容所發愁。

除了我們主要介紹的全新功能，藍心小V的基礎能力iQOO Neo9S Pro當然是全部支持，包含一鍵尋找指定照片/文案、聊天搭子等實用功能，沒有什麼是藍心小V不會的，有什麼不懂或是困惑就去找藍心小V尋找答案，總是能有驚喜等着你。

5、結尾

最後做個小總結吧，Neo9SPro不僅延續了iQOO手機追求純粹性能這一鮮明的特色，天璣9300＋搭配獨顯晶片Q1的組合更是將性能這一特點發揮充分，甚至做到了超越旗艦級的性能表現。同時iQOO Neo9S Pro在外觀、影像、AI性能等方面的表現也相當亮眼，做到了全能。

對於遊戲玩家來說，iQOO Neo9S Pro可以滿足你在性能部分的所有需求，更為關鍵的是，它僅需中端價格，性價比極高，不得不感嘆iQOO是真捨得下料。隨着這台性能小怪獸的下場，相信中端市場又將迎來一輪新內卷，iQOO的雙芯戰略也將引領性能賽道走向新高度。

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