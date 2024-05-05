微軟提供免費AI圖片產生器　GPT-4隨便用　更能生成16:9長方形圖

Microsoft Designer 影像建立工具是 Copilot 其中一項功能，前身為 Microsoft Bing 影像建立者，是一個使用 AI 技術幫助使用者快速產生圖片的設計工具（使用 OpenAI 旗下的 DALL·E 3），根據使用者輸入的文字描述、風格來建立各類圖片，Copilot 操作上很簡單，也有 iOS、Android 應用程式可在行動裝置快速使用 AI 功能，而且更棒的是使用 GPT-4 模型完全免費！



以往在 Copilot Designer 產生圖片時都只能生成「正方形」，很多情境下使用正方形的圖片其實不太適合，例如在網誌文章裡就比較需要橫式圖片，也只能透過編輯軟體手動裁切、取得更符合需求的尺寸格式。

+ 2

近期 Copilot 終於在 AI 圖片產生器加入生成長方形圖片的選項，不過在寫這篇文章時還在測試階段，要從 Copilot 手機應用程式將帳號地區設定為美國，才會在產生圖片時出現選擇圖片形狀的功能，目前有「Square（正方形 1:1）」和「Landscape（長方形 16:9）」兩種選項。

厲害的是 Copilot Designer 也不是只有調整尺寸而已，而是真正依照使用者的選擇來產生一張新圖片，接下來就示範一下怎麼開啟這項功能吧！我在文末也有提供 Copilot 產生的長方形圖片範例，效果很不錯。

Microsoft Copilot 官方網站：https://www.microsoft.com/zh-tw/microsoft-copilot



下載 Microsoft Copilot AI 移動應用程式：https://www.microsoft.com/zh-tw/copilot-app



使用教學

STEP 1

從手機的應用程式商店下載 Copilot App，開啟後先登入帳號完成設定，點擊左上角選單找到「Designer」就是好用的 AI 圖片產生器，不過我們先點一下上方使用者名稱，要先修改地區才會出現圖片形狀的選項。

從帳號的喜好設定找到「地區和語言」選項，接著將「Country & region」更改為美國，這個設定不影響操作使用或生成的中文內容，即使選擇的地區是美國依然可以使用中文做為顯示語言。

STEP 2

返回 Copilot 並切換到 Designer AI 圖片生成工具，試著先產生圖片，產生時預設會是正方形、一次四張，點選其中任一張圖片後會進行放大，可以對圖片進行更多調整，圖片右下角就會有「切換尺寸」按鈕（如下圖右方擷圖所示）。

點選切換圖片尺寸後就會有長方形（Landscape）可選擇，比例為 16:9 ，是橫向的長方形圖片，選好後 AI 會再次進行分析、裁切並生成特定形狀大小的結果。

STEP 3

完成後點選右上角選項、找到「Download」即可下載圖片。

使用 Copilot Designer 生成的長方形圖片，看得出來不是只有從正方形圖片進行裁切而已，而是會依照使用者需要的圖片尺寸、形狀來產生更合適的新圖片。

延伸閱讀：這款AI圖片產生器可免費用 每天可生成800張圖 付費後功能更強

+ 7

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】