AI Pin曾傳是iPhone刺客　沒料個多月便要倒下　網民：不比手機強

旗艦產品推出才一個月，創始人就想賣掉公司。



敗局來得太快。

推出 AI Pin 僅一個月後，Humane 試圖為其業務尋找下家。就在上周， AI Pin 還接入了 GPT-4o，改善產品體驗。

據彭博社援引匿名消息人士的話報道，Humane 正在尋找下家，出售價格在 7.5 億美元到 10 億美元之間。

消息稱，出售過程處於早期階段。公司已為此聘請了一名財務顧問，收購是否成功還不確定。

7.5 ～10 億美元的報價，被一些人嘲笑為「徹頭徹尾的搞笑。」

Humane 至今從未透露過任何一輪融資的官方估值，The Information 去年報道稱其估值為 8.5 億美元。

此前，他們已經從Microsoft，Qualcomm Ventures，Marc Benioff 和OpenAI 的 Sam Altman 等支持者那裏籌集了約 2.3 億美元。

目前尚不清楚 Humane 的知識產權會給他們帶來多少價值。

Humane 處境不樂觀似乎已有一段時間。

1 月，公司裁員 10 人，佔其員工總數的4%，CTO Patrick Gates 也一起捲鋪蓋走人，「轉型」為顧問。

此後，Humane 一直未有透露任何有關新任 CTO 的動向。

很多人將此次出售與 AI Pin 遭受的史詩級差評聯繫起來。

一個月前，Humane 剛推出備受矚目的 699 美元 AI Pin，被定為智能手機的後繼者。

這是一款可穿戴 AI 設備， 配備了傳感器、生成式 AI 甚至小型投影儀，以獨特的、個性化的交互方式著稱。

也許是因為調子定得太高，拉高了人們預期，再加上不菲的定價，結果負面差評幾乎一邊倒。

最具災難性的一擊來自超級網紅、YouTube「大V」 Marques Brownlee，他的節目標題直言：

「這是我評測過的最差的產品……目前為止。」

連「之一」都沒有，真是一點情面都不留......

但是，當你觀看實際的視頻時，標題確實兑現了它的承諾。

「激光投影+手部操作」算是最大賣點。諷刺的是，一款戶外產品，它在戶外正常陽光下幾乎沒有用，因為，你壓根兒看不見手掌上的字！

CNET 科技記者 Scott Stein發現，紐約市中午，在正常日光下，也根本看不到手上的顯示屏。

就連輸入密碼、選定選項這些普通操作，也很有門檻。

因為，手掌位置、距離和動作幅度都是一門新學問。

語音交互的槽點也不少。

即使你說清了問題，它也未必能聽明白。好不容易聽明白了，又會遇到糟糕的延時！答案出錯也是常見的。

Ai Pin 最重要的一個宣傳點是能夠根據你的需求進行個性化，結果呢？

「AI Pin 與我的世界脱節了。」因為，它遠遠沒有與你經常使用的應用集成起來。

另一個火力最猛的槽點是發熱問題。

很多人發現，每當使用激光顯示器超過幾分鐘，AI Pin 就會警報說自己太熱，需要時間冷靜。

也怪不得眾口一詞：它根本不值與 Android 手機相同的標價、你一點都不比手機強、概念令人驚歎，操作起來卻令人沮喪。

更不用說，還有 Meta 的 Ray-Bans 、 Rabbit R1 這些同行的「襯托」。

Humane 由前蘋果高管 Bethany Bongiorno 和 Imran Chaudhri 於 2017 年創立。

去年 6 月， 公司向全世界宣佈正在開發的產品—— Ai Pin。隨着後續一些 demo 視頻的放出，曾一度引發社交媒體的廣泛關注。

這就是所有 AI 可穿戴設備的結局嗎？誰知道!

既然 OpenAI 打開了潘多拉魔盒，它絕對不會是我們看到的最後一款 AI 可穿戴設備：

Sam Altman 正在與蘋果設計師 Jony Ive 探索 AI 新硬件；

初創公司 Brilliant 正在製造依靠生成式 AI 的智能眼鏡；

還有 RayNeo X2 AR 眼鏡、Xreal 的 Air 2 系列；

.......

只是不知道下一個倒下的，又會是誰？倒下的速度會有多快？

參考鏈接



https://www.cnet.com/tech/mobile/humane-maker-of-wearable-ai-pin-is-exploring-a-sale-report-says/



https://techcrunch.com/2024/05/22/humane-the-creator-of-the-700-ai-pin-is-reportedly-seeking-a-buyer/



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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】