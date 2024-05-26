OpenAI推出GPT-4o　旗艦級AI模型　透過Poe沒有訂閱也可免費體驗

近期 OpenAI 宣布推出新一代的旗艦 AI 模型「GPT-4o」（”o”是 “omni” 之意），具有更快的回應速度、更低的運算成本，支援輸入文字、圖像和音訊並在不同組合間進行處理，適合使用於大量即時互動情境，例如即時口譯，好消息是 OpenAI 也宣布 GP4-4o 將對所有使用者免費開放！付費用戶將有五倍的容量上限，不僅回應速度更快、更為即時，價格只需 GPT-4 turbo 的一半。



OpenAI 已開始將 GPT-4o 推送給所有使用者，如果你還沒收到更新，也可透過 Poe 先嚐鮮一下。

Poe 是一個整合各種 AI 人工智慧模型的服務，將各種知名的人工智慧都整合在同個介面中，方便在電腦、手機快速切換使用，目前已經有 ChatGPT（GPT-4、GPT-4o）、Claude、Gemini 等選項，下面兩篇文章有詳細介紹。

在 Poe 上選擇 GP4-4o 模型後會有簡單介紹，隨即就能在有限度的情況下免費使用，目前 Poe 已經改為採用積分制計算用量，免費用戶每天會有 3000 點積分（時間一到會自動重置），使用 GPT-4o 傳送訊息扣除 300 點，每天的用量不算很充裕，但如果要小量使用或是測試一下倒是不錯的選擇。

當然也可以等待 ChatGPT 將 GPT-4o 開放出來讓用戶免費使用，而這次 OpenAI 也推出適用於 macOS 桌面版應用程式（未來還會有 Windows 版本），同時免費用戶也可以使用 GPT Store 功能，依照需求選擇更合適的模型。

Poe

https://poe.com/



使用教學

以下我使用 Poe 網頁版進行操作示範，手機應用程式一樣會有 GPT-4o 模型可用。

開啟 Poe 後登入，接著從左邊選單點擊「你的 Bot」就會看到所有可用的 AI 人工智慧模型，找到 GPT-4o 後點擊下方按鈕就能開啟聊天功能，在 Poe 有部分人工智慧模型無法免費用，需要訂閱者權限才能存取。

在 Poe 平台上的 GPT-4o 每次傳送訊息會扣掉 300 積分，免費用戶每日有 3000 積分可用，需要時可以訂閱提高可發送訊息數量，同時也能用到 GPT-4 和 Claude-3-Opus 模型。

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Poe 介面我覺得很好用，從左側切換不同的 AI 模型，在右下角也會提示目前剩下多少可用訊息。

回應速度確實比 GPT-3.5 或 GPT-4 快很多。

Poe 設定頁面會有一個「免費方案」的計算點數選項，在這裡可以看到下次重置點數的時間倒數。

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