smart #3 電動SUV正式登場｜早前智能電動車 smart #1 推出後，熱賣非常！smart再接再厲，帶來全新力作 ─ smart #3 。這款集跑車靈魂與SUV實用性於一身的創新車型，標誌著 smart 在電氣化道路上又向前邁進一步。為隆重其事，smart 在大圍開設期間限定店，讓一眾 smart fans近距離欣賞 smart #3 的非凡魅力。



smart #3 德國傾力打造靈魂

smart #3 由 Mercedes-Benz 全球設計團隊匠心設計，透過流線型的車身曲線和前衛科技的內裝，成功詮釋「感性靈銳」的品牌哲學。作為 smart 首款 Coupé SUV ，不僅擁有跑車般迷人身段，更兼具SUV的寬敞實用。精心雕琢的設計更榮獲iF和Red Dot兩大國際設計獎肯定。

smart #3正式在大圍期間限定店展出

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smart #3 靈感源自動物王國暗藏驚喜

設計師從鯊魚、雀鳥和獵豹汲取靈感，將牠們矯健、優雅、敏捷的特質融入smart #3的線條之中。車身細節亦暗藏玄機，例如一氣呵成的LED燈組、幾何切割的smart銘牌，以及化身尾門開關的「a」字母等，展現設計師的用心。

電動尾門的按鈕隱藏在「a」字之中

香港引進的smart #3 BRABUS版，續航里程達415km。雙摩打綜合輸出高達428ps/543Nm，0-100km/h加速僅需3.7秒，性能躍升同級之冠。四驅系統與BRABUS調校懸掛的配合，賦予靈活操控體驗。智能化的車艙佈局，12.8吋中控屏、Beats音響、1.6平方米全景天窗等，開創未來座艙新視界。車內更配置業界頂尖的智慧安全配備，自動煞車、盲區偵測、AR實景導航等一應俱全。高達74%的高強度鋼材應用，再加上7個安全氣囊，使其在Euro NCAP和Green NCAP測試中勇奪五星佳績，全方位守護乘員安全。

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大圍搶先賞車

smart #3 的期間限定店已於大圍圍方舉行，車迷們不容錯過！電動車「一換一」計劃下，smart #3 售價為 $389,000 起，早鳥更可享 $369,000 優惠價預訂。同場加推 smart 與 CASETiFY 聯乘限量手機配件，設計搶眼時尚。而且試駕還可獲贈無線充電器，有興趣的車迷們立即登記體驗。

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