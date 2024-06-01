想廚房變得涼快　專家提出3個解決方案　還有1神器秒降溫又省電

在家中廚房炒菜時，難免會有高溫與過熱的問題，即使開了抽油煙機，仍然會滿身大汗。專家則建議可以直接利用電風扇或冷氣來幫助降溫，尤其使用循環扇不只能有效降低體感溫度，更能省下40％的電力。



根據《中時新聞網》的報導指出，專家列出了3大方法，可以明顯改善煮飯所造成的高溫。

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1、可直接將電風扇放在廚房吹，幫助降溫

2、若家中廚房為開放式，則可以打開客廳的冷氣，讓空間更涼爽

3、可以將抽油煙機替換成吸力較強的型號，改善高溫的情況

專家表示，以上3種方法至少能夠降低至少0.5度，更能幫助體感溫度下降2度。電器商業同業公會理事長廖全平則指出，最有效的降溫方式仍然是開冷氣，若是民眾害怕電費爆錶的話，則可以改用「循環扇」，其表示循環扇相對於老舊冷氣，能夠達到30至40％的省電效果。

此外，台電也曾在臉書粉專發文表示，由於循環扇的設計可以集中風力，相當適合用來增加空氣循環。文中則建議，由於熱空氣上升、冷空氣下降，因此可將循環扇擺至冷氣出風口下方，或是在房間內最長的對角處，以仰角擺放，讓循環扇的風能夠往室內中央吹，並使後方扇葉能捲入冷空氣，再將熱空氣吹散及反射，把風帶進室內的角落深處，加強空氣的對流。

而廚房高溫的問題，也能透過使用IH（Induction Heating感應加熱）電磁爐來解決，《中時新聞網》報導中指出，專家解釋，高溫的原兇來自於瓦斯爐上的明火，明火會使廚房溫度增加5度，因此若是室外溫度達35度的話，在廚房煮飯時的體感溫度則至少有40度，比起使用明火，IH電磁爐能夠減少2度左右的溫度，民眾可再開窗幫助通風，是最經濟實惠的降溫方法。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：廚房超熱開電扇也沒效！1神器「秒降溫又省電40％」，台電也大推，比冷氣更好用】