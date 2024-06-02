史上首屆AI選美賽果最終以難產收場　這審美標準讓社區噓聲一片

離譜！人類發起的AI選美比賽，還讓AI做評委。



我們對 AI 的想象還是保守了，有人竟搞出 AI 選美大賽。

這場名為「Miss AI」的選美盛事，是由社交平台 Fanvue 與世界人工智能創造者大獎（WAICAs）聯合發起。AI 佳麗們將共同瓜分 2 萬美元的獎金（約合人民幣 14.5 萬元）。

此外，評審團含 AI 量也超高，四個評委中就有兩位是 AI 網紅。

奇怪的是，前十強名單的揭曉時間一拖再拖，原定 5 月 10 日公布結果，後變更到 5 月 20 日，接着又改成了 5 月 28 日。

如今期限已過，世界 AI 小姐的桂冠仍不知花落誰家。

AI 吹到了選美界

4 月中旬，英國訂閲社交平台 Fanvue 跳出來「搞事情」，宣佈推選首個世界 AI 小姐，來表彰那些令人眼花繚亂的數字明星，並拉來世界人工智能創造者大獎（WAICAs）做背書。

為了烘托選美的氛圍，Fanvue 狠砸真金白銀。

據 WAICA 官網顯示，在這場比賽中，選美冠軍將拿走高達 1.3 萬美元的獎勵，包括 5000 美元的支票、3000 美元的指導獎學金和 5000 美元的公共關係支持。亞軍和季軍將分別獲得 5000 美元和 2000 美元的總獎金。

史上首屆AI選美賽果（waicas）

不過，這錢並不好賺。它有三大規則：

首先「美」是標配。臉蛋得漂亮，氣質要獨特，談吐有風度。例如，參賽者會被問到一個必答題，「她們將如何實現世界和平」，或者「如果人工智能模型會說話，她們的夢想是什麼？」

其次是技術過硬。因為參賽者均為 AI 生成，極其考驗創作者的技術功底，尤其是手和眼睛周圍的視覺細節處理，絕不能出現「六指狂魔」。

最後得有人氣。她們必須在社交平台上擁有影響力，這主要根據與粉絲的互動次數、受眾增長率以及 Instagram 等平台的使用情況來評估。

參賽門檻倒是不高。只要年滿 18 歲的 AI 模特創作者都能參與；提交的 AI 作品也沒有數量限制，使用啥工具也不做要求，只要保證 100% AI 生成就行。

此外，這次大賽的另一看點就是評審團。

不得不說，Fanvue 真的很會搞「噱頭」，「忽悠」來四位評審，其中兩位是 AI 網紅。

史上首屆AI選美賽果（waicas）

真人評審分別是公關顧問 Andrew Bloch，選美歷史學家莎莉 - 安・福塞特（Sally-Ann Fawcett）。

AI 評審也大有來頭，分別是 AI 頂流模特艾塔娜・洛佩茲（Aitana Lopez）和艾米麗・佩萊格里尼（Emily Pellegrini）。

艾塔娜是一位來自西班牙的 AI 模特，25 歲，頂着一頭不羈的粉頭髮。

史上首屆AI選美賽果（Ｘ）

可別小看她，人家在社交媒體上坐擁 20 萬粉絲，輕鬆月入萬元，護髮產品 Olaplex 、內衣巨頭維多利亞的秘密等大牌排隊請她代言。

艾米麗的人氣也頗高，短短几個月就在 ins 上積累了超過 25 萬名粉絲。

史上首屆AI選美賽果（Ｘ）

其設定是一個 23 歲居住在洛杉磯的 AI 網紅。憑藉着大長腿和棕色的頭髮，不僅成為「普通男人的夢中情人」，還收到知名足球運動員、MMA 格鬥家和億萬富翁的約會邀請。

主辦方 Fanvue 聯合創始人 Will Monange 表示：「我們希望 WAICA 成為人工智能創作者經濟領域的奧斯卡獎。」

他補充說，該獎項將表彰數字工作者們所付出的辛勤工作，畢竟創造這些 AI 模特需要大量的技能、時間和精力。

是飛躍還是倒退？

博彩公司也來湊熱鬧。

4 月末，博彩界殺入 AI 選美戰場，為獲勝者提供賠率。

史上首屆AI選美賽果（Ｘ）

博彩界力捧的這五位 AI 模特，各有千秋。

來自洛杉磯的 AI 美女 Lil Miquela，以 2:1 的賠率傲視群芳，成為奪冠「大熱門」。

Lil 一看就是酷女孩：齊劉海，哪吒頭，臉頰有着小雀斑，還總穿鬆鬆垮垮的 T 恤。

史上首屆AI選美賽果（Ｘ）

她的設定是，擁有巴西和西班牙雙血統、住在洛杉磯的音樂人和模特。同時，她還極具「自我意識」，支持黑人維權，並公開表達對唐納德・特朗普的厭惡。

賠率排名第二的 Lu do Magalu，是一位來自巴西的 AI 網紅，在 ins 上擁有 697 萬粉絲，Facebook 上的粉絲數更是超過 1460 萬。

史上首屆AI選美賽果（Ｘ）

她的主業是產品測評類博主，偶爾會出演宣傳片、拍攝廣告等，還和巴西最受歡迎的歌手 Anitta 合作拍攝 MV。

據統計，2022 年她的年收入達到了 1700 萬美元，是全球最賺錢的 AI 之一。

K/DA 則是源自《英雄聯盟》的虛擬女子音樂組合，成員包括隊長兼主唱阿狸、主唱伊芙琳、領舞卡莎和說唱歌手阿卡麗。

史上首屆AI選美賽果（微博）

2018 年該組合在《英雄聯盟》全球總決賽開幕式上亮相，並表演了出道單曲《POP/STARS》。該單曲獲得美國唱片工業協會的白金認證，累積銷量突破 100 萬。

Thalasya 是一個來自雅加達的 AI 旅行博主，經常「混跡」於巴厘島、雅加達以及美國佛羅里達。

史上首屆AI選美賽果（Ｘ）

為了賺取旅行費用，她與朋友合開了一家服裝店，同時還給餐廳、保健品、酒店和度假村打廣告。

Imma 是日本第一個 AI 網紅，以其前衛潮流的着裝風格和粉色波波頭造型在社交媒體上迅速走紅。

史上首屆AI選美賽果（Ｘ）

她對電影、藝術以及日本文化感興趣，曾和 IKEA、Calvin Klein 等進行商業合作，舉辦專屬畫廊和藝術展。她還參與過 2020 年東京殘奧會的演出。

博彩界押注的前五名 AI 模特均非傳統意義上的美女。

人類評審員福塞特強調，這個選美大賽並不是「談論臀部、胸部或幻想身材」，而是要挖掘「AI 女性」超越傳統美學標準的機會。

同時，主辦方也表示，這次比賽「標誌着一個不朽的飛躍」。

不過，事與願違。

因為大部分參賽者並沒有顛覆傳統的審美標準，反而強化了這些標準。

就拿 AI 評委艾米麗來說，金色頭髮、豐滿胸部、隱約的腹肌和大長腿…… 均是符合西方人對美女的所有刻板印象。

艾米麗的創作者坦言：「我問了 ChatGPT，普通男人夢想中的女孩是什麼樣的，它回答說是長長的棕色頭髮和勻稱的身材，所以我就這樣創造了她。」

再如，話題 #Fanvue# 在 Ins 上已收穫 3.5 萬帖子，一眼望去，都是千篇一律的、擁有小麥膚色、雕塑般身材的 AI 參賽者。

史上首屆AI選美賽果（IG）

因此，AI 選美大賽一推出，評論區就炸了鍋。

美國貼吧 Reddit 上有網友發帖稱，「AI 是否正在推動一種不切實際的美麗標準？」

史上首屆AI選美賽果（REDDIT）

還有網友認為，這種單一審美或許會誤導大眾，或許會造成整形手術數量不斷上升。

史上首屆AI選美賽果（REDDIT）

也有網友對這背後的男性凝視感到不適，並建議用「AI 先生」來平息事態。

史上首屆AI選美賽果（REDDIT）

X 網友 Doug Aoki 擔心這種比賽最終會走上灰色地帶。

史上首屆AI選美賽果（X）

參考資料：

https://www.reddit.com/r/singularity/comments/1d0yzzf/miss_ai_worlds_first_beauty_contest_with_computer/



https://people.com/miss-ai-will-be-the-worlds-first-ai-beauty-pageant-details-8634566



https://www.waicas.com/



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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】