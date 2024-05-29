iPhone 16 Pro開始量產 三星和LG提供OLED屏幕 但這機型未批准
撰文：中關村在線
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據韓國媒體報道，三星Display和LGDisplay已獲得了為iPhone 16 Pro機型量產OLED屏幕的批准。
這兩家供應商在本月早些時候就獲得了這個批准，這意味着他們可以開始為iPhone 16 Pro提供OLED屏幕了。三星Display將為所有的四款iPhone 16機型供應OLED屏幕，而LGDisplay則將為Pro系列機型供應屏幕。
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報道還指出，京東方預計會為iPhone 16和iPhone 16 Plus提供OLED顯示屏。值得注意的是，去年LG Display比三星Display晚了幾個月才獲得為iPhone 15 Pro生產OLED屏幕的批准。
報道稱，預計三星Display將在本月底完成iPhone 16 Pro Max的OLED屏幕審批流程，而LG Display則將在下月中旬完成。目前來看，三星Display已經獲得了標準版的iPhone 16和iPhone 16 Pro的屏幕量產批准，而Plus和Pro Max 機型也即將獲得批准。
報道還稱，在邊框設計上，iPhone 16 Pro的OLED顯示屏與iPhone 15 Pro的顯示屏相比差異很小。但可能會略窄一些是因為採用邊框縮減結構（BRS）技術。
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