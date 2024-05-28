DJI Avata 2功能「一鍵花飛」有型　零基礎用這價錢買套裝值嗎？

買無人機選大疆，買有趣的「玩具」也可以選大疆。2022年大疆開闢了一個全新的無人機產品線，名為DJI Avata。今年4月初，DJI Avata 2正式與用戶見面，它是一台全面升級的、自帶槳保系統的、零基礎可以上手操作的飛行體驗無人機。此外，DJI Avata 2還推出了讓用戶零基礎完成酷炫飛行操作的「一鍵花飛」功能。那麼DJI Avata 2好玩嗎？6599元購買一台暢飛套裝值不值？我們一起來探討一下。



本文我們分為三個部分，第一是介紹DJI Avata 2都升級了什麼，第二是介紹什麼是「一鍵花飛」，最後告訴大家它好玩嗎，值不值。

DJI Avata 2值得買嗎？（中關村在線提供）

一、DJI Avata 2升級了什麼？

DJI Avata 2的飛行器、電池、配置、穿越搖桿和飛行眼鏡都進行了升級，我們通過簡單的話術給大家系統的介紹一下。

1、DJI Avata 2飛行器

DJI Avata 2的飛行器本身大體造型與第一代一致，但是細節升級比較明顯。首先飛行器依然是自帶槳保的設計，因此安全性大幅度提升。

槳葉部分，由原來的五片槳葉升級為三片槳葉，葉片也具備更明顯的弧度。由於細節設計的優化，因此DJI Avata 2的飛行噪音得到降低，目前的飛行噪音大約為81dB，與DJI Air 3相當。

另外，這個系列標準性的自救方式：反烏龜模式依然保留。如果遇到「肚子朝上」的姿態掉在地上，人又不方便走到無人機的位置附近，可以通過反烏龜模式來讓DJI Avata 2自救。翻過來之後，就可以再次起飛了。

DJI Avata 2值得買嗎？（中關村在線提供）

影像系統方面，升級力度比較明顯。DJI Avata 2採用了1/1.3英寸CMOS傳感器設計，支持最高4K 60P HDR的視頻規格，支持10bit D-Log M色彩模式，依舊提供了155°的超廣角飛行視野。增穩部分還是分為超級增穩和地平線增穩兩種，用戶可以根據自己的需求來選擇。

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我們可以通過上面相片圖輯來直接觀看DJI Avata 2的影像拍攝表現、一鍵花飛表現以及不同增穩效果的表現。

DJI Avata 2值得買嗎？（中關村在線提供）

避障鏡頭部分更改為魚眼視覺相機，兼顧下視和後視（上一代只有下視）。因為新增加的一鍵花飛功能中有一個180°漂移選項，這個預設動作末尾會有倒飛的動作，所以後視視覺避障非常有必要，可以讓無人機更安全的完成花飛動作。

續航部分，DJI Avata 2提升到目前的最高23分鐘表現。雙向充電管家也支持快充，並且在日常時候可以當做充電寶使用。同時DJI Avata 2的機身存儲空間也增加不少，提升到46GB的容量。

2、DJI飛行眼鏡3

DJI飛行眼鏡3是伴隨DJI Avata 2一起發布的新品。DJI飛行眼鏡3搭載的是DJI O4圖傳系統，它支持最遠13公里的圖傳距離，同時支持最大60Mbps圖傳碼率。

DJI飛行眼鏡3比上一代產品重一些，電池這次設計在眼鏡內部，就在腦後束緊頭帶的裝置中，沒有累贅了，續航時間足夠長。DJI飛行眼鏡3增加了一體式額託的設計，佩戴感受更舒適，可以分散佩戴壓力。

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DJI飛行眼鏡3保留了上一代飛行眼鏡的瞳距調節和屈光度調節功能。用戶可以通過旋鈕進行左右移動來改變鏡片間距。用戶可以通過旋鈕的旋轉來調節屈光度，這樣我們就不需要單獨佩戴自己的眼鏡了。DJI飛行眼鏡3上默認的屈光度調節鏡片支持遠視200度至近視600度的屈光度調節，另外配件中還有額外的鏡片，可以適配從0度到800度的近視用戶使用。

DJI飛行眼鏡3增加了實景視窗功能，用戶可以通過雙擊側面側面的操作來開啟或者關閉。開啟後，我們可以看到DJI飛行眼鏡3前置攝像頭傳來的實景畫面，可以查看到用戶眼前的景色狀態；關閉後，用戶可以沉浸式的觀看DJI Avata 2的圖傳畫面。有了這個功能，我們可以更好的觀察飛行器的位置和周圍的真實環境，而且不用摘DJI飛行眼鏡3了。

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此外，我們還可以通過Wi-Fi方式將圖傳畫面直接分享給智能手機，這樣身邊的小夥伴也可以實時看到你觀看的飛行畫面，而且不用被線纜束縛。

3、DJI穿越搖桿3

DJI穿越搖桿3的體積比上一代小很多，依然是提供了體感操作模式，用戶只需要簡單的按鍵和手腕轉動即可操控DJI Avata 2進行飛行和拍攝體驗，這就是零基礎上手的核心秘密了。

DJI Avata 2飛行過程中，圖傳界面的正中間會有一個「白色圓圈」，俗稱小白點。我們可以通過DJI穿越搖桿3來動態控制小白點的朝向，從而控制飛行器。說白了，就是小白點的朝向改變到哪裏，DJI Avata 2就會朝向哪裏飛過去，然後飛行速度可以通過油門扳機來控制。

DJI穿越搖桿3新增了虛擬激光筆功能。虛擬激光筆其實就是讓DJI穿越搖桿3變為調節菜單和功能設置的激光筆，指哪選哪，配合DJI穿越搖桿3上的其它按鍵，既可以實現更改菜單和功能設置。這個新功能的體驗感受很好，因為我們佩戴眼鏡後，這個新功能可以讓剛上手的用戶體驗到更簡單、更直觀的操作模式，更快速的上手。

二、什麼是一鍵花飛功能

以往用戶想要通過無人機實現花飛操作，需要長時間的練習，達到Pro水平之後才能輕鬆操作，而且還需要通過FPV遙控器進行復雜的操作。對於新手來說，想要體驗幾乎是不可能的。DJI Avata 2的一鍵花飛功能，說白了就是讓即使是第一次接觸飛行體驗無人機的用戶也可以實現花飛，而且是點一下就行，用戶自己不需要操作。這樣用戶可以得到更加酷炫的畫面。

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一鍵花飛功能包括三個動作，一鍵空翻、一鍵側空翻以及一鍵180°漂移。通過上面的視頻，我們可以看到開啟功能之後，三個動作的操作、飛行器狀態和所呈現的花飛動作畫面。這些動作如果想要自己實現操作，需要長時間的練習，而且期間難免會因為失誤炸機。現在只需要簡單的開啟功能，就可以輕鬆的自己完成花飛動作的拍攝，給自己帶來更刺激的體驗，並拍攝更刺激的視頻畫面。

三、DJI Avata 2好玩嗎？值不值？

到此為止，我們的介紹部分就結束了。這裏直接回答最開始的問題，DJI Avata 2非常好玩，因為它和大疆Mini系列、Air系列、Mavic 3系列等無人機的體驗感受完全不同，操作方式完全不同，貨真價實的體感操作和沉浸式飛行體驗。用一個字總結體驗感受，就是爽，真的玩的很爽。如果大家有機會體驗，一定要親身體驗一下，這可能是你近期體驗過最爽的「玩具」。

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第二個問題，值不值。看似DJI Avata 2暢飛套裝的售價是6599元起，是不是覺得很貴，其實並不貴。因為相比普通無人機，DJI Avata 2的可玩性、操控感受和體驗感受完全不同，而且安全性也非常高，只要身為新手的你別去直接模仿專業人士的飛行路徑，那麼就完全沒問題，幾乎不會炸機。現在人們動輒買一台手機就要大幾千上萬，買一台相機更是要幾萬元，你覺得DJI Avata 2還貴嗎？

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】