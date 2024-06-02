Lexus LBX新車試駕｜近年Lexus推出多款名字以2個英文字母開頭的車型，如UX、NX、RX等。但用3個英文字母命名的，歷來只有性能超跑LFA以及今次記者試駕的都市跨界小型SUV - LBX。其中L代表Lexus、B代表Breakthrough（突破）、X代表Crossover（跨界）。



LBX正是Lexus有史以來體積最小的SUV，定位接近Nissan Juke或Toyota Yaris Cross，以更靈活的尺碼和操控，都可以滿足車迷於都市駕駛的需求。雖然LBX和Yaris Cross同屬TNGA-B底盤，但無論內外的質感、配備和性能，LBX都比Yaris更高檔。從外觀看來，LBX完全繼承了RX等車系的Unified Spindle設計語言，蜂巢式鬼面罩、頭燈和引擎蓋完美連成一體，搭配誇張隆起的輪拱，營造強烈動感。車尾則採用時下流行的貫穿式尾燈，點綴獨特C柱裝飾，別具一格。

Lexus LBX

為打造出色操控，LBX車身尺寸僅4190mm長、1825mm寬、1560mm高，軸距為2580mm，最小迴轉半徑只需5.2m，動靜皆宜。不過這也意味著車內空間受限，尤其後座對記者等成年人而言略顯狹窄，腿部空間也不算充裕，作為家庭用車可能稍嫌不足。相比之下，駕駛艙內的豪華質感倒是名副其實，9.8吋中控觸控屏、12.3吋數位儀表、無線充電、Apple Carplay等一應俱全，更有Lexus獨門絕技e-Latch電子門把，一鍵即可輕鬆開啟車門。後廂容積達402L，放平後座可進一步擴增至994L，足夠日常使用。

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動力方面，LBX搭載1.5升直列3缸引擎，配合混能摩打下，總合輸出達135ps馬力、185Nm扭力，油耗表現亦非常不錯亮眼，官方數據達5.1L/100km，而記者試駕半日，更發現可以低至4.8-4.9L／100km。LBX可透過G-force動力控制系統，LBX能根據路況智慧調節動力輸出，在山路彎道上也能輕鬆應對。此外，先進的主動安全配備如LSS+3.0，涵蓋盲點偵測、車道維持、主動煞車等功能，保障行車安全。

雖然車廂較細，但仍可以放下一個28吋及一個20吋行李箱後，仍有很多位置。

LBX於香港上推出Active、Active+、Relax三個版本，售價由約33.9萬至約37.9萬不等。其中Active+額外增添雙色車身、真皮內裝等，而Relax則進一步配備Mark Levinson音響及自動泊車等。總括而言，LBX在同級小型SUV中以擁有精緻的質感、以及更澎湃的性能。雖然空間略有不足，但記者覺得操控樂趣和油耗表現均可彌補。



Lexus LBX車身細細，非常適合新手車主駕駛。

https://youtu.be/mOnwpaacj2Y

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