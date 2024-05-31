ORA 07 純電轎跑登場，將軍澳限時展出！｜ORA 電動車品牌自2018年創立以來，以開放、可靠、創新的精神，打造新世代電動車形象。ORA 今日以全新面貌亮相，去年的 Funky Cat 正式正名為ORA 03後，今日正式帶來今年重點新車「 ORA 07 」純電轎跑車。



作為2024年度重點車款，ORA 07 超流線型4門純電轎跑車正式登場。擁有平衡性能、品質與舒適，集合可靠、高質感、動感、里程無憂等優勢，更將優雅動感的Coupe車型引入純電領域，勢將開啟電動駕馭的嶄新未來。在將軍澳舉行的發布會中，於電影《九龍城寨》中飾演「陳洛軍」的林峯，更到場力撐 ORA 07 新車，吸引不少車迷注目。

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ORA 07

林峯亦在場上力捧ORA 07夠型格

ORA 07 擁有流線外型設計，無框車窗與車身線條連成一線。超低風阻系數僅0.22cd，不僅減少電量消耗，更延長續航里程。性能方面，ORA 07 四驅版本0-100km/h加速僅需4.3秒，最大續航里程可達520公里。77.6%高強度車身，L2級智能駕駛輔助，ACC主動車距控制，ICC智能巡航等配備，全面保障行車安全。車內設計亦十分奢華，全球首創空調紫外線殺菌，前後仿皮座椅，隔音擋風玻璃，打造安靜舒適空間。亮眼橙色內飾更添活力時尚。

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ORA 07規格及售價一覽:

ORA 07 帶同ORA 03及MAXUS MIFA 車款，限時於5月31日至6月2日於將軍澳新都城展出，車迷們可以一口氣體驗ORA與MAXUS 旗下新車款，不要錯過。

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