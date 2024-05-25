OPPO Reno12系列正式發布　價格親民拍攝效能出色　還有大電池

2024年5月23日，OPPO 正式發布了全新一代的 Reno12 系列，為消費者帶來了更加強大的性能、更先進的技術和更出色的拍攝體驗。



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OPPO Reno12 Pro搭載了聯發科天璣9200+星速版晶片，配備了LPDDR5內存和UFS 3.1閃存，為用戶提供了強勁的性能表現和出色的使用體驗。而屏幕方面，6.7英寸的2412×1080分辨率OLED四曲柔邊直屏，支持120Hz刷新率，Pro XDR顯示技術更是為畫面的展示提供了更高的品質，令人目不暇接。

在攝影方面，前置50MP和後置50MP主攝、8MP超廣角、50MP長焦三攝的組合，加上支持實況照片功能，為用戶帶來了更多攝影的樂趣和更高的拍攝質量。

此外，續航能力也是OPPO Reno12 Pro的一大亮點，搭載了5000mAh的大電池，並支持80W快充技術，讓用戶在短時間內即可充滿電量，不再為續航問題而煩惱。

同時，OPPO Reno12系列還包括了OPPO Reno12，在配置上與Reno12 Pro相比稍有差異，但價格更加親民，為更多用戶提供了入手的機會。

OPPO Reno12 Pro 12+256GB售價3399元，12+512GB售價3699元，16+512GB售價3999元，而OPPO Reno12的價格則分別為12+256GB售價2699元，12+512GB售價2999元，16+256GB售價2999元，16+512GB售價3199元，給消費者提供了更多選擇。

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