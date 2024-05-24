傳Sony將有大電池新手機Xperia Pro-C　配45W快充處理器更用上它

據最新報道，索尼即將推出一款名為Xperia Pro-C的小屏旗艦手機。這款手機採用了6.0英寸屏幕，與Xperia 1 VI的分辨率相同。值得一提的是，Xperia Pro-C的屏幕還擁有抗反射塗層，這一設計已經出現在一些高端數碼設備中，比如三星Galaxy S24 Ultra和蘋果iPad Pro 2024頂配。



在攝影方面，Xperia Pro-C後置了一顆5000萬像素主攝攝像頭，並配備了一枚超大底傳感器（CMOS），光圈為f/1.8，焦距為20mm。此外，該手機支持12bit RAW和14bit DCG RAW格式拍攝，並搭載OIS光學防抖技術。另外兩顆攝像頭均為1200萬像素，在視頻拍攝上可以實現4K 60FPS HDR效果，並支持索尼創意濾鏡功能。

核心配置方面，Xperia Pro-C搭載了高通驍龍8 Gen3移動平台處理器，並內置了容量達到5000mAh的大電池。內存方面則提供了12GB的選擇，存儲空間達到256GB。此外，該手機還支持45W的快充技術。

總體來說，索尼Xperia Pro-C在屏幕、攝影以及核心配置等方面都有着較高的性能表現，是一款備受期待的旗艦手機產品。

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