vivo S19系列怎麼選？一文看懂當中差別　有要求要影靚相就選這款

vivo S19系列，作為vivo家族的新星，不僅繼承了品牌的輕薄設計理念，更是在續航、攝影、美學與智能體驗上做出了顯著的突破，為追求品質與性能均衡的消費者提供了全新的選擇。



以下是對vivo S19系列主要賣點的詳細解析，以及購買建議。

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1、vivo S19系列的主要賣點

vivo S19系列搭載6000mAh超薄藍海電池，通過創新的第二代硅碳負極材料，實現了809Wh/L的行業最高能量密度，較傳統石墨負極提高20%。此外，獨家超薄堅韌電池外殼設計與獨創玲瓏架構，使得主板支架厚度減薄至0.15mm，強度高達1014Mpa，比航母甲板更堅固，從而在7.19mm的超薄機身中容納了大電池，實現超長續航。

即使在-20℃極寒條件下，電量仍能達到常溫下的80%，且通過自研低溫放電算法將關機電壓降至行業最低的3.0V，釋放更多電池潛能。

即使在-20℃的極端環境下，電量依舊能保持80%，超越同級競品，滿足戶外探險或寒冷地區用戶的使用需求。其創新的玲瓏架構與超薄主板設計，不僅讓電池空間最大化，更保證了整機的堅固耐用。

影像方面，S19系列以前置5000萬像素防畸變追焦自拍和後置全焦段人像系統為核心，其中S19 Pro採用索尼IMX921主攝，搭配超防抖長焦鏡頭，實現4x無損變焦。行業首創的液晶電控調光和人像造型打光技術，讓柔光效果隨焦距遠近智能調節，無論廣角還是長焦，都能呈現理想光影。更有全自研核心算法，讓畫質清晰細膩，人像質感媲美影棚拍攝。

外觀上，S19系列融合東方美學，推出煙雨青、桃花扇、千山翠等五款配色，採用水墨煙雨紋理、素瓷染釉工藝，以及珠光扇紋等設計，每款皆是科技與傳統文化的現代演繹。S19 Pro更採用膚感AG玻璃，模擬雨後千山清新朦朧美，日出雲階鏡組則以珠寶級切割工藝，展現光影璀璨。

vivo S19系列搭載AI藍心大模型，實現AI消除、動態照片、多巴胺膠片相框等功能，讓修圖智能化，同時具備實時語音轉文字、AI總結等貼心服務，提升生活便利性。天璣9200+處理器加持，配合OriginOS 4，跑分突破1770萬，搭配450nits 120Hz護眼屏，遊戲體驗與視覺享受並重。

2、二者的不同點

vivo S19系列包含標準版和Pro版兩款產品，各有特色，以下是它們的參數對比及差異點分析，希望能幫助您做出合適的選擇。

處理器與性能

vivo S19：搭載第三代高通驍龍7系列處理器，具體型號為A715 @2.63GHz x1 + A715 @2.4GHz x3 + A510 @1.8GHz x 4，GPU為Adreno 720，採用台積電4nm工藝。

vivo S19 Pro：配備更強大的天璣9200+處理器，主頻高達3.35GHz，GPU為Immortalis-G715，同樣是4nm工藝，性能跑分突破177萬，遊戲和日常使用更為流暢。

屏幕與顯示

vivo S19 配備有6.78英寸的1.5K直屏設計，適合那些偏好傳統直板正方形屏幕體驗、擔心誤觸控或屏幕邊緣誤操作的用戶。這種設計在保護屏幕時也相對更直接，不易因邊緣彎曲而受損。

vivo S19 Pro 則採用了6.78英寸的1.5K曲面屏，這種設計不僅增強了視覺上的沉浸感，讓邊緣視覺效果更為延展，手感上也會更加貼合，尤其是在滑動操作時更加順暢。曲屏帶來的高端感也是其設計美感的一部分，尤其符合追求時尚和個性化表達的用戶。

影像系統

前置攝像頭：均為5000萬像素超廣角鏡頭，支持AF自動對焦和前置廣角雙柔光燈。

後置攝像頭：S19 Pro顯著升級，主攝為5000萬像素索尼IMX921，支持OIS防抖，新增500萬像素專業長焦人像鏡頭，支持OIS，而S19的後置配置為5000萬主攝（GNJ）+800萬超廣角鏡頭，且沒有長焦鏡頭。

電池與充電

S19：6000mAh電池配80W遠航閃充。

S19 Pro：電池容量稍小，為5500mAh，但同樣支持80W閃充。

其他特色

S19 Pro擁有更先進的影像系統，如影棚級變焦柔光環，提供更好的夜間人像拍攝體驗，以及更強大的AI性能，支持更多智能化功能如AI消除、動態照片和人像數字影棚等。

S19 Pro擁有防水防塵能力（IP68/IP69）。

3、購買建議

如果您追求性價比，且對極致的影像性能要求不是特別高，vivo S19是一個不錯的選擇，它擁有超長續航和旗艦級的基礎性能，滿足日常需求綽綽有餘。

若您是攝影愛好者，或對手機性能有較高要求，尤其是追求極致的遊戲體驗和專業級的夜景人像拍攝，vivo S19 Pro的升級版處理器、更專業的後置鏡頭組合以及更豐富的AI功能將更適合您，儘管價格可能稍高一些，但物有所值。

對於經常在低溫環境下使用的用戶，S19系列的低溫放電技術保證了在-20°C環境下仍能保持80%電量，這點對於戶外工作者或寒冷地區用戶非常友好。

關注外觀和手感的用戶，S19系列的多種配色和細膩的工藝設計，如煙雨青、桃花扇、千山翠等，都展現了獨特的東方美學，且輕薄機身設計手感舒適。

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