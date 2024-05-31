vivo X100 Ultra備2億像素蔡司長焦鏡頭　為手機影相帶來全新體驗

近期，vivo推出了年度旗艦影像手機X100 Ultra，作為影像「滅霸」，其最引人注意的就是這顆2億像素的蔡司APO長焦鏡頭了。同時擁有兩億像素、1/1.4超大底、雲台級防抖等出色特性的它究竟能帶來何種拍攝體驗？



今天我就來帶大家一起上手看看吧。

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1、高像素+超大底，刷新長焦極限

具體到長焦鏡頭配置上，vivo X100 Ultra 搭載了蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭，這一配置融合了超高像素與大尺寸感光元件，樹立了移動影像長焦的新標杆。該機採用了業界頂尖的1/1.4"大底長焦Sensor，首度引入了螢石級FCD100玻璃鏡片，並且具備CIPA4.5級防抖性能，這是目前長焦領域最高等級的防抖技術。此外，它還獲得了蔡司APO認證，確保出色的色差控制，加之蔡司T*鍍膜的使用，其抗眩光及鬼影能力堪稱一流。

在攝像頭背後，全新的V3+自研晶片提供算力支持。其採用AI-ISP架構，以AI加速器為ISP晶片賦能，在低延時、高能效的基礎上引入AI實時處理運算架構，以分佈式網狀計算結構增強訊息處理能力，實現發散式訊息處理及存儲，使處理與存儲的效率大大提高，從而讓vivo X100 Ultra實現4K電影人像、長焦舞台等新功能。

除了硬件上的更新，在軟件層面上，vivo這次推出了全新的人文街拍相機，全新編排的UI界面能兼顧便利與實用。用戶可以快速調整快門參數，拍下關鍵瞬間，結合質感色彩、黑白色彩，以及鮮明與自然色彩，快速切換多種選擇，助力當下的情緒表達。同時，推出許多可玩性高的功能，例如可選快門UI樣式，快門簽名，以及人文水印，滿足更多用戶的需求。

2、軟硬協同，造就卓越影像品質

通過實拍樣張來看，X100 Ultra的這顆潛望長焦在日間或低光照環境下，均能保持優秀的曝光控制與出色的色彩還原能力，無論是建築紋理、自然風光還是人物肖像，都展現了令人印象深刻的色彩和層次感。

值得一提的是，儘管X100 Ultra並未過分追求超大光學變焦倍數，而是聚焦於優化85mm和230mm兩個常用人像和望遠焦段的光學性能，但vivo在X100 Ultra上整合了先進的混合變焦技術，確保即使在進行高達10X或20X數碼變焦時，也能有效結合光學與數字算法，輸出令人滿意的清晰度和細節保留。

通過實拍樣張可以看出，在10X變焦下，X100 Ultra捕捉到的畫面依然保持着良好的鋭度和色彩準確度，遠處物體的輪廓及紋理清晰可見，雖然畫面精細度有所下降是數碼變焦難以避免的現象，但X100 Ultra憑藉其強大的影像處理能力，成功抑制了噪點並儘可能地保留了主體結構，使得即便是極高倍率下的拍攝效果也超越了許多同類競品。

vivo X100 Ultra這種注重實用性和易用性的變焦策略，不僅滿足了用戶在日常拍攝中的多場景需求，還兼顧了高倍變焦條件下的畫質表現，展示了vivo在手機攝影領域深厚的技術積累和對用戶體驗的深入理解。

3、總結

在強悍的硬件基礎與vivo影像算法矩陣的結合下，vivo X100 Ultra不僅能為用戶提供覆蓋全焦段、全場景的出色影像能力，也保留了手機攝影的特色——簡單方便，相信在vivo X100 Ultra的幫助下，即使是普通用戶也能感受到手機攝影的魅力。

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