iPhone用戶指更新iOS後　聽歌串流軟件竟沒法用物理按鈕調整音量

根據最新更新，iPhone用戶在安裝iOS 17.4後，可能會發現無法使用物理按鈕來控制設備音量。這一問題出現在音樂流媒體應用Spotify Connect中。



+ 8

據Spotify社區版主透露，在蘋果最近發布的iOS更新中，該公司採取了措施阻止音樂流媒體軟件使用iPhone的音量按鈕來控制Spotify Connect設備。雖然用戶仍可通過側邊按鈕來改變音量，但這種方式相對繁瑣一些。

值得注意的是，在這種限制之前，用戶只需點擊iPhone的側邊按鈕即可方便快捷地調整音量。然而，對於第三方應用程序而言，如Spotify、YouTube和YouTube Music等，則不再支持通過物理按鈕來控制媒體播放器的音頻參數。

儘管如此，在測試過程中發現只有部分應用程序受到了這項限制影響。例如，在使用蘋果官方Apple Music或TV Remote 應用時仍然可以利用iPhone物理按鈕來控制tvOS上的媒體播放器，並且沒有類似限制出現。因此我們推測這項限制可能僅適用於某些特定情況下的第三方應用程序。

這個變化給用戶帶來了一定困擾，尤其是那些習慣於通過物理按鈕來快速調整音量的用戶。然而，這也可能預示着未來iOS系統的一些新的安全特性。

延伸閲讀：iPhone升級路線圖曝光？12G記憶體、 摺疊屏手機可能要再等等

+ 4

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】