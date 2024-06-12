香港租尿袋被呃錢？小紅書女分享旅港痛苦經歷！爆中港串通古惑招｜從來借錢給人就容易，要人還錢就很難。想不到有位小書紅用戶在香港旅行時租用了一支「尿袋」（行動電源／充電寶）後，卻發現墮入電子騙局，可以租卻無法還，每小時被人收取租金，投訴無門最後還要「硬食」了一粒又舊又慢的垃圾電池。



充電寶易借難還

相信大家都可能曾經在7仔租過尿袋，用完可任意在其他服務點還機，相當輕鬆方便。但原來租尿袋都有騙局、都有得呃人！小紅書「暴富阿妍」近日到香港旅行，疑似在中環蘭桂坊一家藥房墮入「新式電子騙局」，原來她玩到夜晚，手機和「尿袋」（行動電源／充電寶）都沒電了，剛好看到店內有充電寶出租，就以wechat／支付寶付了199RMB按金，租用了一支充電寶。

小紅書女遊港疑墮租尿袋電子騙局（小紅書用戶「暴富阿妍」截圖）

充電商為內地公司．港警無能為力

苦主先打電話找客服，竟然顯示電話未有用戶登記，在微信客服留言也沒人回覆，甚至向香港警方投訴，但疑因為該電池出租商為內地公司，他們也無從入手跟進。店員就表示出租／歸還都是客人跟出租商經手機app進行，他們沒有參與在內，因此也無能為力，只建議到其他歸還點試試。

小紅書女遊港疑墮租尿袋電子騙局（小紅書用戶「暴富阿妍」截圖）

因為其他歸還點很遠，時間上不許可，「暴富阿妍」本來也只能呻運氣不好，不免被不凵狂收租金，她也只好忍痛被沒收按金，買了這支垃圾充電離開。誰不知她回國後上網，發現有其他苦主，同樣被這家「倍电科技」騙錢，相信充電出租公司有跟店方串通，每次有客人租機後，店員就會馬上人手將充電槽插滿，那就可以阻人還機，可以多收租金、甚至沒收按金迫客人買了那支爛電池。

小紅書女遊港疑墮租尿袋電子騙局（小紅書用戶「暴富阿妍」截圖）

這家公司早有前科

苦主於是在小紅書出po，提醒來港旅客要避雷這家「倍电科技」，網民回應就非常不齒，覺得手法不老實「中國人專騙中國人」，又提醒外國遊客，其實香港幾乎每一家便利店都有另一商譽良好品牌的電池出租。而「暴富阿妍」後來還補刀，指「倍电科技」電池租金很貴，7仔那個品牌收每小時6港元、倍电科技每30分鐘卻要收9.99RMB。

小紅書女遊港疑墮租尿袋電子騙局（小紅書用戶「暴富阿妍」截圖）

相似騙案中國並不罕見

記者之後再翻看國內新聞，原來中國內地早就有似的騙局，在2020年左右一片藍海，很多公司爭相搞租電池服務，但漸漸因競爭太大沒錢好賺，首先電池租用太多次續航力變差也不處理，並開始秘密搞小動作令客人「易借難還」，靠不良手法賺取租金／按金；比如跟店方串通「插好插滿」令用家無插槽還機，甚至一個品牌出幾種插口不統一的電池，故意不讓客人成功還機，每小時被收租金，最後只得忍痛買下又舊又慢的垃圾充電寶。

所以各位北上玩，也要小心留意相似的情況呀。