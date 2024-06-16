中文AI寫作工具比拼　7款產生器推薦　這款免費試用還支持字數多

AI科技日新月異，現在有各式AI寫作工具，能幫助用戶快速生成文章，其中ChatGPT就是目前最多人使用的工具之一，本文就推薦7款有提供免費試用，並支援中文使用AI文章產生器，帶你一次看！



什麼是AI寫作？

AI寫作是指使用人工智慧生成文章，包括新聞、小說、社群軟體貼文等文字內容。 AI透過深度學習以及大量的資料庫，自動產出文字，可以幫助人們大大增進寫作效率，也提升文章的品質。

有一天，機器人會取替你寫作嗎？（unsplash@julien-tromeu）

2024 中文AI寫作工具推薦目錄

◾1. ChatGPT

◾2. Notion AI

◾3. Rytr

◾4. Sharing AI

◾5. Writesonic

◾6. Simplified

◾7. Jasper AI



2024 AI寫作工具推薦

1. ChatGPT

2024 AI寫作工具推薦：ChatGPT。（ChatGPT）

ChatGPT是由OpenAI推出的開放式聊天機器人，但不只能對話問答，透過輸入問題並描述需求，ChatGPT會自動生成相關的內容，無論撰寫信件、履歷或針對SEO的文章都行，編寫程式碼、翻譯和整理內容大綱等功能也不斷進步。

不過ChatGPT要經過較多訓練，才能產生提升內容品質，否則在寫作用字和邏輯上可能不合人類邏輯，且在使用尖峰時段，容易出現等待時間較長，或回答到一半就斷掉的情形。

ChatGPT

操作介面：英文

生成內容支援語言：中文、英文、日語、韓語等多種語言

免費試用：有

訂閱價格：每月20美元

網站：https://chatgpt.com/



2024 AI寫作工具推薦

2. Notion AI

2024 AI寫作工具推薦：Notion AI。（Notion AI）

Notion是一款筆記應用程式，而2023年推出的Notion AI則進化了更多功能，包含撰寫社群貼文、電子郵件等各式文章，也可以擴寫或縮寫文字、修正文法與拼字錯誤，甚至除了文字以外，還可以快速製作表格、條列大綱，適合常需要進行文書處理的人。

Notion AI的特色是開放團隊協作，支援多人同時編輯，並且能和Google日曆等其他工具連動，並在文章中插入圖片、表格、嵌入式連結等，再直接儲存於Notion中。

Notion AI

操作介面：英文

生成內容支援語言：中文、英文、日語等多種語言

免費試用：有，20次

訂閱價格：每月10美元

網站：https://www.notion.so/help/guides/category/ai



2024 AI寫作工具推薦

3. Rytr

2024 AI寫作工具推薦：Rytr。（Rytr）

Rytr的特點是只需要給關鍵字，不需要太多資訊就能快速生成內容，在撰寫社群軟體貼文、行銷文案、電子郵件上很方便，內建超過40種模板、20種語調與35種使用情境，輕鬆客製化文章風格，也提供內容抄襲檢查，確保成品的原創性。

要注意的是，Rytr目前還無法產出太長篇的文章，較適合撰寫短篇文案，或是僅需小量產出的人使用。

Rytr

操作介面：英文

生成內容支援語言：中文、英文、日語等多種語言

免費試用：有，每個月免費生成10000字元

訂閱價格：每月9美元

網站：https://rytr.me/



2024AI寫作工具推薦

4. Sharing AI

2024 AI寫作工具推薦：Sharing AI。（Sharing AI）

Sharing AI是台灣團隊所研發出的系統，因此用字相較其他軟體更為自然，也更貼近中文使用者的習慣，在產出與優化SEO文章的操作上非常方便，只需要輸入「主題」、「對象」、「關鍵字」即可，適合需要大量撰寫網路行銷文案者。

除了撰寫文章之外，Sharing AI也能夠生成圖片，提供幾個簡單的片段字詞，描述想要的圖片內容，就能創造出獨一無二的圖片。

Sharing AI

操作介面：中文

生成內容支援語言：中文、英文、日語等多種語言

免費試用：有，30天

網站：https://thinkshare.org/



2024 AI寫作工具推薦

5. Writesonic

2024 AI寫作工具推薦：Writesonic。（Writesonic）

Writesonic對於網路行銷者、部落客來說，是非常實用的工具，提供80多種模板，如廣告文案或是部落格貼文、產品介紹等，輸入相應的關鍵詞和句子，即可快速產生高度符SEO規範的文章，同時支援多個用戶共同創建內容，以及圖片生成、文字轉語音、內容抄襲檢查等功能。

不過在撰寫中文與長篇文章時，較可能產生用詞和語法上的瑕疵，使用者必須再自行調整內容。

Writesonic

操作介面：英文

生成內容支援語言：中文、英文、日語、韓語等近30種語言

免費試用：有，每個月免費生成10000個單詞

訂閱價格：最低方案每月19美元

網站：https://writesonic.com/



2024 AI寫作工具推薦

6. Simplified

2024 AI寫作工具推薦：Simplified。（Simplified）

Simplified特色是四合一的AI工具，除了寫作之外，還包含圖片生成、短影片剪輯和貼文排程工具，在文章生成方面，提供多達90種AI模板、10多種語氣可選擇，能生成社群媒體與廣告行銷文案、電子郵件、產品描述等內容。

Simplified包含多項AI工具，但有用戶表示，在個別服務上，稍微弱於專精單一功能的軟體，較適合需要同時使用多元功能的用戶。

Simplified

操作介面：英文

生成內容支援語言：中文、英文等多種語言

免費試用：有，每個月免費生成2000字

訂閱價格：每月10美元

網站：https://simplified.com/



2024 AI寫作工具推薦

7. Jasper AI

2024 AI寫作工具推薦：Jasper AI。（Jasper AI）

Jasper AI除了聊天機器人、翻譯之外，也擅於長文寫作，滿足和信件草稿、社群貼文，到撰寫SEO文章和產品介紹等創作需求，並提供圖片生成、文章抄襲檢查以及潤稿校對等功能。

內含一系列進階的生成能力，但有用戶認為在操作上，對初學者來說需要學習時間，也因為價格相對較高，更適合公司或團隊等需要大量產出的使用者。（相關報導：比工程師、藥師還高薪！1職業「月薪上看10萬」不用高學歷、也不怕被AI取代｜更多文章）

Jasper AI

操作介面：英文

生成內容支援語言：中文、英文、日語等多種語言

免費試用：有，免費生成10000字

訂閱價格：最低方案每月39美元

網站：https://www.jasper.ai/



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2024 AI寫作工具推薦》不只有ChatGPT！一鍵生成中文文案，7款AI文章產生器一次看】