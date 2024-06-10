4大品牌於COMPUTEX展示AI PC實力　Copilot+AI將成新趨勢

AI PC落地應用戰開打，台灣四大PC廠華碩、宏碁、微星、技嘉都推出AI PC，《數位時代》實測，除了Copilot還有哪些應用？



2024年度COMPUTEX盛況空前，其中「AI PC」更是話題最中心。

台灣PC大廠華碩、宏碁、微星、技嘉都沒有錯過機會，在COMPUTEX會場進行AI功能火力展示，今年推出的新品，硬體規格都準備好在終端運行AI生成功能，不過《數位時代》現場觀察，消費者對於「 除了Copilot，還能用AI做什麼？ 」的詢問最熱烈，軟體應用作為下一波競爭中心，在現場展現哪些能力？

華碩AI PC：一鍵生出圖片創意、AI幫你整理照片

華碩展場面積相當大，會場以AI主題為重點，中央設置「AI大道」，展示所有最新款的AI PC。

華碩COMPUTEX展場。（數位時代提供）

華碩展場的「AI大道」擺放多款AI PC供實測。（數位時代提供）

其中擁有最多AI軟體功能的，是創作者專業筆電ProArt P16，採用 AMD Ryzen AI 300 處理器的 ProArt P16，符合微軟Copilot+定義。ProArt P16搭載兩款華碩團隊自研的軟體「Muse Tree」和「Story Cube」，都是為了創作者而設計。

華碩ProArt系列AI PC，符合Copilot+定義。（數位時代提供）

Muse Tree：幫助創作者找圖片靈感

Muse Tree是一款協助創作者找靈感的軟體，介面是類似Canva介面的白板，使用者可用文字或圖片形式，新增圓圈狀的靈感，組成樹狀圖，而單一靈感可以下指令讓生成式AI幫忙製作，例如森林、帳篷，圖片不用自己準備。

華碩展示的自研軟體Muse Tree功能。 （數位時代提供）

同時還可以把靈感拉出來「碰撞」，例如把筆電和花叢的圖片碰在一起，系統會自動生成一張花叢中的筆電圖。

另一項功能是可以直接繪製簡單的圖案並下指令，生成式AI會幫忙做成精緻的圖片，現場實測，繪製一位騎著掃帚的女巫，並下指令為「在傍晚的天空中飛翔」，系統生成的圖案，女巫的形體不太正常，但背景圖像相當完整，整體來說符合使用需求。

Story Cube：AI幫你歸類好圖片，不用花費時間整理了

另一項功能特別適合攝影師等影像工作者使用，主要用來整理電腦裡繁雜的資料，例如自動將拍攝的圖片分類整理，包括用什麼機器拍攝、拍攝什麼主題，都可以用AI整理，快速搜尋。

華碩自研的Story Cube功能。（數位時代提供）

Story Cube可以自動分類照片、影片的拍攝主題。 （數位時代提供）

宏碁AI PC：回顧歷史頁面、即時字幕輔助

宏碁展區以樹林的意象為主視覺，現場圍著大柱子擺設一整圈的AI PC產品。

宏碁COMPUTEX展場。 （數位時代提供）

其中有幾台Intel處理器的筆電僅供觀看，還不開放試用。

宏碁COMPUTEX展示尚未開放使用的Intel Core AI PC。（數位時代提供）

這次AI PC功能最完整的是Swift 14 AI，搭載Snapdragon X Elite或Snapdragon X Plus平台，可運行包含回顧（Recall）、Cocreator、即時字幕（Live Captions）等多種功能。

宏碁目前具備最多AI功能的Swift 14 AI。 （數位時代提供）

Swift 14 AI 回顧（Recall）功能：幫你找出某段時間內的使用軌跡

其中Recall功能記下了設定時間範圍內「所有的瀏覽畫面」，可以把時間軸往回拉，看到自己上周曾使用過的應用程式、文件、網頁等，並且可以輸入關鍵字，例如狗、天空等文字，就可以搜尋到畫面中有相關圖像或文字的畫面。

Swift 14 AI 即時字幕（Live Captions）功能：不用連網就能即時翻譯影片字幕

不同於一般需要連接網路的翻譯，Live Captions是一款內建在系統中的功能，只要在觀看影片時打開這款軟體，就會協助將翻譯字幕即時打在畫面上方，目前一共支援44種語言。

宏碁Live Caption功能，可以在影片播放時即時產生字幕。 （數位時代提供）

微星AI PC：可離線使用的聊天機器人、AI動態調整效能

微星的攤位偏向電競風格，其中AMD和Intel處理器的PC都還沒有太多軟體功能可以展示，不過目前尚未符合Copilot+規格、但已經有NVIDIA GeForce RTX算力的Raider 18 HX，展示了幾個MSI自研的AI功能。

微星COMPUTEX展場。 （數位時代提供）

尚未公開的微星Intel處理器PC。 （數位時代提供）

搭載AMD處理器的微星AI PC，目前尚未有AI功能可供現場試用。 （數位時代提供）

MSI Chat：5秒就能回答答案，還能兼顧資安

MSI Chat是一款可離線使用的聊天機器人，把資料夾的文件資料餵給它，就可以針對內容詢問，另外還可以文生圖，由於功能都是在終端運算，微星現場人員指出，這款軟體和Copilot的不同在於資安和速度，現場實測只需要5秒左右，就可以回答或生成圖片。

微星MSI Chat可依照指令生成圖像。（數位時代提供）

MSI AI Engine：依情境調整效能

點選這個模式，就可以用AI記錄使用習慣，並且依照不同的使用情境如看影片、玩遊戲等，調整CPU、GPU、電量消耗、風扇等內部效能。

微星自研的MSI AI Engine功能。 （數位時代提供）

技嘉：AI效能調整

技嘉的攤位是現場最大，外牆布滿大螢幕，播放AI協助生成的影片。現場展示的AORUS品牌PC，目前仍不符合Copilot+定義，技嘉自研的軟體目前只有AI效能調整的功能，筆電區主要展示運行NVIDIA軟體的應用場景。

技嘉COMPUTEX展區。 （數位時代提供）

Comfy UI：一張照片生成多角度圖像

NVIDIA和圖像生成軟體Stable Diffusion合作的功能「Comfy UI」，可以拍攝下使用者的畫面，離線套用多款模板生成圖片，不像大多數AI功能需要多張照片訓練，Comfy UI只需要一張正臉照，就可生成多種角度的圖像，同時因為離線運行，大約10秒就可完成。

技嘉AI PC功能展示。（youtube）

ChatRTX

NVIDIA聊天機器人，可以餵資料、選擇運行的AI模型，離線回答相關問題。

技嘉展示運行NVIDIA RTX Chat功能。（數位時代提供）

AI PC定義終於明確，進入「落地應用」競爭

去年的AI PC定義不明確，最早只要具備可運行AI的能力就可以喊，後有Intel於2023年底發表三大定義：

⓵ 需搭載 NPU、CPU、GPU

⓶ 支援微軟 Copilot 功能

⓷ 鍵盤直接配置 Copilot 鍵



今年，微軟把AI PC挑戰拉高，Copilot+定義為：

⓵ 至少需16GB記憶體、256GB 儲存容量（這關乎「回顧」功能運作）

⓶ NPU 算力要求 40TOPS 以上，可存取最先進 AI 模型

⓶ 具備全天電池續航



不少展區都特地秀出Copilot+ PC標誌，展現區隔性。 （數位時代提供）

隨著定義更完整，現場體驗可以看出多款產品規格開始拉開差距，和高通、AMD、微軟等廠商都更緊密合作開發，進入打團戰的階段。

不過軟體功能是現場詢問度最高的問題，顯示消費者已經不滿足於高階硬體效能，市場開始進入「落地應用」的競爭階段。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】