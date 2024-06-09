新iPad Pro推出後要第一時間入手嗎？　外媒曝這時間買才是最優惠

蘋果（Apple）全球開發者大會（WWDC）預計於下週二（11日）凌晨登場，是否發布新硬體備受矚目。此前，蘋果也發布了新一代iPad及MacBook，還沒出手購買的朋友注意了，外媒近期透露最佳購買時間。



要第一時間購入新iPad Pro嗎？（unsplash@rahul-chakraborty）

2024年所推出的iPad Pro硬體固然強大，然科技圈自M1晶片推出後，一個長年來令人在意的大哉問是，作業系統iPadOS和這些App，到底該如何做來免於iPad「效能過剩」？更哲學的是iPad和MacBook之間，二者的存在意義是什麼？iPad能做到的Mac不行嗎？或許在這次AI風潮下與WWDC會後，蘋果能給出消費者明確的應用方向。

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據《彭博社》，蘋果預計在今秋陸續推出幾項AI功能，新版的Siri可能在2025年登場；而許多有關iOS 18的消息，透露出許多內置應用程式的更動，可能利用AI改進如照片、訊息、備忘錄、Safari等App，亦會影響Mac及iPad。

另一方面，蘋果每年夏季都會針對學生推出「BTS（Back to School）方案」，凡符合大專院校學生或教職員身分，即享優惠價。《彭博社》說，2024年的「BTS方案」相較去年會稍晚公布，但一定趕在6月登場。

尚不清楚新的「BTS方案」詳細，但以2023年為例，購買MacBook系列贈送AirPods 3，買Mac mini送AirPods 2，均可加價升級AirPods Pro 2；iPad系列則送Apple Pencil 2。教育優惠價除涵蓋大多硬體，在軟體部分如剪輯的Final Cut Pro和混音程式Logic Pro，也享折扣。

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