日本妹YouTube出露點擠人奶片｜假育嬰頻道走漏洞背後從事這勾當｜YouTube內容包羅萬有，任何人都可拍片分享資訊，不過亦有不法分子貪圖YouTube大流量從事不法勾當；有一個名為「子育てゲジェット通信」的頻道，表面是日本年輕靚媽拍片分享BB車、奶嘴等嬰兒用品使用心得，背後實際是從這種不法生意。



扮靚媽擠人奶、實際係色情短片

頻道美其名是招募年輕媽咪拍片，實際上影片中的年輕女性只不過是扮演產後母親，影響背景中有一些小朋友玩具和BB床，但細心看不過是刻意搭建、並沒有真正的生活感。片中女性接受了一會兒訪問後，就開始脫去上色及胸圍，還會扮怕羞叫男性攝影師不要直視她，開始露乳露點示範用吸乳器擠人奶。

記者發現最多views的影片有多達270萬點擊，YouTube「子育てゲジェット通信」截圖

YouTube「子育てゲジェット通信」截圖

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4分鐘擠空氣、重點只是真空吸啜過程

由於女性根本不是媽咪，當然是一滴母乳也擠不到，整條片亦太刻意close-up特寫拍攝女性乳頭被吸乳器真空吸啜變型的位置，還會用對白推說「我左邊乳房奶水比較多、再試一試另一邊」，務求左右胸也拍一次。看看留言區，有好此道者直言：「這工具對9成觀眾都沒有用」（因為9成人都是來看色色的）

YouTube「子育てゲジェット通信」截圖

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引導至X看更進一步色情元素

看看頻道下的留言，會發現有連結引導你去對色情內容打擊得沒那麼嚴格的X（即Twitter），上到去就明白是掛羊頭賣狗肉，剛才在YouTube一本正經試用吸乳器的媽媽，會擺出很多性感甫士，X戶口還不斷分享另一個「私家偵探放蛇捉姦」戶口，實驗通通都是色情元素，從中可見一些明顯來自色情短片截取的呻吟表情。

再看看X上的連結，會再帶你到一個收費影片網頁，數十個扮成人母的model任揀任睇，背後都是由色情片商操控。

借母親之名搞色色事業｜此風不可長

「年輕靚媽」示範母乳吸乳器的YouTube短片一直存在，因為母親授乳不屬色情內容，就算不小心露了點也不會被YouTube ban，以下就是一條正常的授乳教學片，重要部份都全部打黑碼，背後甚至看到有小朋友在睡覺，沒有色情元素。但不法分子就利用了這個灰色地帶，吸引人睇收費色情短片，此風不可長。

同一集團曾假扮時裝頻道

其實這個手法已不是首次，去年就曾經有YouTube頻道扮成時裝雜誌在日本街頭抓拍fashion check，美其名查看流行的內衣款式，實際上片中少女全都是事先約好的業餘色情片演員，並提供收費影片平台連結，吸引觀眾付錢看「後半部」內容。

日本女生剝淨胸圍底褲拍時裝街訪片｜YouTube頻道奇招背後有古惑

YouTube影片截圖