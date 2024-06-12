Galaxy Z Fold6 / Z Flip6有新配色？將發佈暗影銀、粉色及海軍藍
撰文：Mobile Magazine
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傳聞會在 7 月 10 日於巴黎發佈的三星新代摺屏手機 Galaxy Z Fold6 跟 Z Flip6，繼機身大致配置及外觀後，新近再有兩款手機的色彩配置在網絡流傳。
相關資訊來自爆料達人 Evan Blass，其較早前在 X 帳號（@evleaks），透露了三星未發佈摺屏手機 Galaxy Z Fold6 及 Z Flip 6 的可能色款配置。其中「細摺」Galaxy Z Flip6 將繼續走活力色彩路線，其可能具備藍、黃、暗影銀及薄荷色款選擇；至於外觀可能有較明顯變動的 Z Fold6，則有機會提供 暗影銀、粉色及海軍藍色款選擇。
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文中又提到三星或按照此前習慣，為 Galaxy Z Fold6 及 Z Flip6 提供僅在自家官方網店銷售的特別色款，據透露兩款裝置均具備網店限定的白及黑（Crafted Black）色款，其中 Z Flip6 更會加入 Peach 桃色款選擇。綜合現有資訊，預計 7 月發表的 Galaxy Z Fold6 及 Z Flip6，將只提供高通 Snapdragon 8 Gen 3 版本，並於早前有疑似官方渲染圖在網絡流傳。
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