畫質與性能兼得　Canon、Sony 、Nikon全片幅微單相機輕鬆掌握

「底大一級壓死人」是攝影器材圈的至理名言。搭載大尺寸全片幅感光元件的機型，可以為使用者帶來極為優秀的畫質表現。但全片幅微單一般價格較高，也確實讓許多預算有限的攝影愛好者只能望機興嘆。



今天我們就為大家推薦三款普及型的全片幅微單相機，它們在擁有出色性能的同時，價格也相對較低。

佳能全片幅微單EOS R8

佳能EOS R8是一台被定義為全片幅微單普及之作的機型。它擁有2420萬像素的成像能力，還可以拍攝6K超採樣的4K影片。搭載的第二代全像素雙核心CMOS AF對焦系統，不僅速度快、精確度高而且還可以辨識多種主體。

Canon EOS R8（中關村在線提供）

佳能EOS R8搭載一枚2420萬有效像素的全畫幅影像感測器，與DIGIC X影像處理器配合，可以為攝影愛好者帶來出色的成像畫質，無論是細節表現還是高感成像都是令人滿意的。

Canon EOS R8（中關村在線提供）

佳能EOS R8搭載了第二代全像素雙核心CMOS AF對焦系統，可手動選擇的自動對焦點共有4897個，對焦區域覆蓋100%畫面。在低光源環境下，EOS R8也可以在-6.5EV的照度下進行對焦。

基於深度學習技術的EOS iTR AF X（智慧辨識與追蹤系統）提高了被攝體辨識追蹤的能力。照片和短片拍攝時，偵測人物可辨識眼睛、臉部、頭部、身體；偵測動物（狗、貓、鳥、 馬）時，可辨識眼睛、臉部、身體，依具體情況恰當對焦。此外還能偵測賽車運動中使用的兩輪或四輪車輛、火車、飛機、直升機。

EOS R8最高支援6K超採樣全畫幅無裁切的4K 60P視頻，同時還可以180P、150P的高幀率拍攝FHD全高清視頻。另外這款相機也支援4:2:2 10bit HDR PQ以及4:2:2 10bit C-log等專業記錄規格，可以為專業用戶提供很好的後製色彩調整以及寬容度表現。

Canon EOS R8（中關村在線提供）

EOS R8考慮到長時間影片拍攝的需求，因此採取了有效抑制機內溫度升高的措施。一般拍攝時，最長單次可持續拍攝時間約2小時；全高清179.82P/150.00P高幀頻拍攝時可拍約20分鐘、全高清119.88P/100.00P高幀頻拍攝時可拍約30分鐘。並可在短片拍攝待機期間降低顯示畫面的幀率和畫質，從而減少電量消耗，抑制溫度上升，配合其他抑制溫度上升的功能，明顯減少因機內溫度升高自動停止拍攝的情況。

Canon EOS R8（中關村在線提供）

EOS R8具備短片數位IS功能，即便使用不含防手震功能的鏡頭，也並減少相機震動造成的模糊。而當EOS R8上安裝有防手震功能的RF鏡頭時，可以透過鏡頭防手震+短片數位防手震的協同控制，有效降低行動拍攝所造成的大幅相機震動模糊。短片數位防手震還可校正螢幕邊緣，抑制廣角鏡頭自拍時畫面週邊容易出現的變形，讓短片畫面更穩定。

佳能EOS R8的高速連拍性能可達40張/秒（電子快門），並且在連拍時可以保持自動對焦和自動曝光追蹤。另外這台全片幅微單還可以進行RAW格式連拍、記錄無裁切約2420萬像素的14bit RAW格式文件，且一次可以記錄約158張照片。另外在這個RAW連拍模式下，EOS R8還可以記錄釋放快門前最多約0.5秒的影像，記錄更多精彩瞬間。

佳能EOS R8包含電池和記憶卡的機身重量也只有461克，搭配同樣輕量化設計的套機鏡頭RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM使用，可以更充分地體驗輕量化帶來的便利。

Canon EOS R8（中關村在線提供）

佳能EOS R8既有攝影愛好者熟悉的撥輪、按鍵操作方式，也有為入門影友準備的觸控操作。 3吋翻轉螢幕不僅顯示效果優秀，而且可以透過觸控的方式完成相機的大部分操作，例如攝影參數的調節、對焦區域的選擇、照片回放等都可以像操作智慧型手機一樣簡單高效。

佳能EOS R8配備了大容量鋰電池，可滿足高強度的拍攝和影片需求。同時支援Type-C介面充電的特性，也可以讓EOS R8可以隨時補充電力。

索尼全片幅微單A7C

索尼A7C是一款擁有2400萬像素成像能力的全片幅微單相機，同時它還可以拍攝4K超高清影片。這款微單相機雖然外型輕巧，但卻也搭載了五軸機身防手震系統，可以避免手抖對於影像的影響。

Sony A7C（中關村在線提供）

A7C的對焦系統具有693點焦平面相位檢測，且對焦系統可覆蓋約93％的影像區域，並具備425個對比度檢測對焦點，因此提供了寬廣、快速和精準的自動對焦性能，可迅速鎖定被攝目標不會失焦，即使在複雜的環境中也可以實現精準的快速對焦。

Sony A7C（中關村在線提供）

在影片拍攝方面，A7C透過全片幅格式全像素讀取無像素合併的方式記錄，可以拍攝6K超採樣的高品質4K影片片段。作為一款入門級全片幅單反，這樣的參數令人驚嘆，並且像4K影片的輸出對於VLOG和記錄生活而言也十分具有實用性。

尼康全片幅微單Z 5

尼康Z 5搭載了一枚2,430萬像素全片幅影像感測器，並且還可以拍攝4K/30P的超高清影片。這台相機上搭載了最新的EXPEED6影像處理器，與全片幅感光元件配合，可以為使用者帶來更細膩和純淨的畫質表現。尼康Z5的定位是全片幅微單普及型產品，包含鏡頭的套機價格不到一萬元，在全幅微單領域是極為有競爭力的。雖然性能表現可能沒有其他定位高的機型強，但對於攝影初學者來說確確實實是足夠了。

Nikon Z5（中關村在線提供）

得益於273點自動對焦系統，Z5可涵蓋畫面的水平和垂直方向約90%的範圍，能夠捕捉處於不同位置的拍攝對象。它可在低至-3 EV的光線條件下提供自動對焦。即時取景期間可使用觸控螢幕自動對焦和觸控快門功能，以實現快速且準確的操作。同時尼康Z5的對焦系統也支援人物和動物的眼部偵測，方便使用者拍攝人像和動物等主題。

Nikon Z5（中關村在線提供）

尼康Z5機身搭載了VR減震功能，即使在昏暗的環境下，也能手持拍攝清晰的影像。相機提供相當於快門速度提升約5檔的防手震效果，並且在5個方向進行補償。作為一款專業的影像器材，尼康Z5卻有著更簡單易用的操控，3.2吋可翻轉螢幕不僅顯示效果出色，而且還具備觸控功能，用戶可以像操作手機一樣操控Z5，比如點選螢幕選擇對焦區域，雙指開合放大縮小照片等。而無線功能的加入也讓Z5可以很方便的傳輸照片到手機等裝置上。

Nikon Z5（中關村在線提供）

Z 5配置了雙SD卡槽，使用者可以根據自己的實際情況，選擇不同的資料儲存方式，既可以滿足儲存量的需求也可以更好的保護資料安全。大容量的EN-EL5C電池，確保了相機的續航，同時支援Type-C充電也讓續航性能大大提升。

Nikon Z5（中關村在線提供）

尼康Z 5使用一塊3.2英寸104萬像素的翻折觸控螢幕，可改變角度的螢幕為用戶在拍攝取景時提供了極大的便利。而觸控特性則讓操控變得更直覺簡單，尼康老用戶更習慣於按鍵+撥輪的操控方式，當然這也不妨礙他們使用更簡單的觸控操作。而尼康新用戶對於這種直覺的觸控螢幕操作，則可以極大的縮短上手時間。

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