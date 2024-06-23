下半年新機：華為Mate70、iPhone 16、小米15誰更強？一文看清

在國內的網路上，華為蘋果小米的流量很大，很多消費者很關心這三個品牌的動向。今年下半年，華為Mate70、iPhone16、小米15將會陸續發布，很多產品訊息提前曝光了出來。



今天筆者為大家做一個彙總，看看哪款手機的產品力更強。

華為Mate70、iPhone 16、小米15這3個系列手機，會是2024下半年受關注產品。（微博）

1、華為Mate70系列

華為Mate70系列在保持華為經典圓形鏡頭模組設計的同時，引入了新的設計元素，增強了商務感。提供直屏和微曲屏兩種屏幕設計，其中Mate70 Pro採用了先進的零孔全面屏技術，通過屏下相機技術，實現了真正的無開孔全面屏效果，為用戶帶來震撼的視覺體驗。

華為Mate70系列預計將搭載新款麒麟晶片，採用5nm製程工藝，大幅提升處理能力和多任務處理效率。Mate70系列將運行基於鴻蒙系統的鴻蒙Next版本，不再兼容安卓應用，而是提供更加流暢的操作體驗和智能化功能，優化用戶使用習慣，提供個性化和便捷服務。

華為Mate70系列搭載了國產豪威的一英寸主攝，性能在某些方面超越了索尼IMX989。配備OV50K傳感器，具有5000萬像素、1/1.3英寸大底和1.2μm像素大小，通過TheiaCel技術在動態範圍上實現大幅提升，捕捉更細膩的圖像細節。

華為Mate70系列可能會支持最新的5.5G通訊技術，提供高達10Gbps的下行速率和1Gbps的上行速率，確保流暢的網絡體驗和支持高帶寬需求的應用。同時，Mate70系列將繼續推進衛星通訊技術的應用，為用戶提供在沒有傳統網絡覆蓋情況下的通訊解決方案。

預計華為將在2024年9月至10月期間推出Mate70系列。產品線將包含至少四款機型，覆蓋不同屏幕尺寸和配置選項，滿足不同用戶群體的多樣化需求。

2、iPhone16系列

iPhone 16 Pro和Pro Max預計將採用超薄邊框技術，蘋果計劃將BRS（Border Reduction Structure）技術應用到iPhone 16系列顯示屏上。BRS技術是一種無邊框顯示技術，將面板底部的邊框設計得儘可能薄，通過將底部的銅線向上卷繞來減少下方的邊框面積。蘋果計劃發布四款機型，包括iPhone 16普通版、Plus、Pro、Pro Max，據悉，四款機型都將引入全新的BRS（Border Reduction Structure）技術，即超薄邊框技術。

iPhone 16 Pro Max將配備升級版的48MP超廣角相機和更大的1/1.14"主傳感器，配合全新的8元件混合鏡頭，將大幅提升拍攝能力。此外，設備將支持4K空間視頻，提供更豐富的視覺體驗。顯示屏方面，將擁有更大的6.9英寸OLED屏幕，亮度更高，同時使用BRS技術實現更小的邊框設計。

iPhone 16系列將搭載A18 Pro晶片，採用5nm工藝，提供更強的計算能力和更低的功耗。Pro型號將配備升級版神經引擎，提升AI和機器學習任務的處理能力。基礎型號的內存將增加到8GB，改善多任務處理。此外，電池技術也將得到改進，包括新型堆疊電池技術和可能的金屬電池外殼，以延長續航時間和改善散熱。

iPhone 16 Pro型號預計將採用更高像素的攝像頭傳感器，提供更好的低光性能和圖像質量。Pro Max可能包括潛望式超長焦攝像頭，提供更大的光學變焦能力。此外，iPhone 16 Pro型號將支持Wi-Fi 7和5G Advanced，提供更快的數據傳輸速度和更低的延遲。存儲選項預計將翻倍，最大容量達2TB，滿足用戶對大量存儲空間的需求。

此外，iPhone 16 Pro Max還將推出新的玫瑰色，為消費者提供更多個性化選擇。基礎版256GB的售價為1199美元，且有傳言稱價格不會上漲。

3、小米15系列

小米15系列預計將延續小米13和小米14的成功經驗，繼續在產品規劃和設計上進行創新。根據網絡上的爆料和前兩代產品的訊息，小米15系列可能會在驍龍峰會後立即發布，搭載高通驍龍8Gen4晶片，該晶片基於3nm工藝，具備高性能和低功耗特性。

小米15系列將採用直曲雙尺寸策略，標準版配備6.36英寸1.5K OLED直屏，而Pro版則配備6.7英寸2K等深微曲屏幕，兩者均有望在屏幕黑邊、亮度和護眼方面帶來創新表現。

在攝像頭配置上，小米15系列將進行升級，特別是小米15 Pro，將採用50Mp超大底主攝+50Mp超廣角+50Mp潛望長焦的組合，而標準版可能由於機身限制，依舊採用浮動長焦方案。

續航方面，小米15系列有望搭載金沙江電池，其中小米15電池容量可能達到5000mAh，Pro版可能達到5500mAh，採用最新的硅碳負極技術，提升續航能力。

此外，小米15系列將配備全新的單點超聲波指紋識別系統，提供更快的識別速度和更高的安全性能。在市場策略上，小米15系列可能會調整定價策略，不再以3999元為起點，預計小米15的基礎款配置（12GB+256GB）起售價格可能為4299元。同時，小米15 Pro可能會集成衛星通信技術，增加產品的獨特性和競爭力。

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