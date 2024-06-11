Fujifilm X系列無反相機該如何選擇微距鏡頭？ 這兩款無可匹敵

X-T5、X-E4、X-S20…這些Fujifilm X系列無反相機，憑藉著出色的性能表現和復古的外形設計，受到了許多攝影愛好者的喜愛。而種類豐富且素質極高的XF系列鏡頭，也是Fujifilm 相機熱銷的主要原因。很多攝影愛好者都喜歡微距攝影，今天我們就來聊聊XF系列中的微距鏡頭。



▼▼▼Fujifilm X系列無反相機如何選擇微距鏡頭？▼▼▼

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1）XF30mmF2.8 R LM WR Macro

XF30mmF2.8 R LM WR Macro是一款標準定焦鏡頭，焦距為30mm（35mm畫幅46mm等效焦距）。與傳統標準鏡頭相比，該鏡頭的最近工作距離大幅縮短，特寫性能顯著提升，可實現1:1放大倍率的微距攝影。鏡頭鏡頭為9組11片，其中包括3片非球面鏡片和2片ED鏡片，可控制各種形式的像差，包括色差、球面像差和畸變，以提供出色的影像分辨性能。

鏡頭採用內對焦系統，小巧輕巧的對焦鏡頭組由線性馬達驅動，可在最快0.02秒內實現準確對焦。該鏡頭還進一步優化了光學設計和製造工藝，減少了鏡頭結構中使用的鏡筒部件，成功打造出緊湊的外形。操作過程中與使用者接觸的鏡頭零件採用了金屬材質，有著極為優秀的質感與操控手感。

此鏡頭的機身上的9個位置進行了密封，可以防塵防滴，並在-10℃的低溫天氣下作業。使用者可以安心地在戶外環境中使用這枚鏡頭拍攝花卉、草木。這款鏡頭不僅可以拍攝微距，也適合人文街拍或人像拍攝，可以提供足夠的成像銳利度和舒適的焦外成像。

2）XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro

Fujifilm XF80mm F2.8 R LM OIS WR Marco鏡頭」是一款中長焦微距鏡頭，安裝在X系列無反相機上等效焦距是122mm。此鏡頭採用12組16片的光學鏡片結構，其中包括一片非球面鏡片、一片超級ED鏡片和三片ED鏡片，採用浮動對焦系統。

此外，此款鏡頭採用的光學影像穩定係統能夠有效避免抖動，支援手持拍攝微距。鏡頭採用線性馬達，可實現快速安靜的自動對焦。鏡頭外部採用金屬材質，質地堅固，其外觀設計精湛而堅實，光圈環和對焦環的設計旨在實現更輕鬆愉悅的使用感受。

這款鏡頭同樣具備防塵防滴設計，可在低至-10°C的溫度下使用，因此適用於廣泛的戶外拍攝。前鏡片採用氟塗層，防水防污，進一步提高鏡片的耐用性。

總結：

Fujifilm X系列無反相機的成功，除了機身優勢以外，XF系列鏡頭的高質素和多樣性也是不可或缺的因素。這些XF鏡頭安裝在X系列無反光鏡相機上，可以充分發揮機身在畫質、對焦、色彩表現的優勢。今天推薦給大家的這兩枚鏡頭，適合拍攝花卉、昆蟲、靜物等微距題材，當然大光圈的設定在拍攝人文、人像等方面也是一把好手。

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