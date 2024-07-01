Nikon Z6III全片幅無反光鏡相機　傳感器與EXPEED令人眼前一亮

目前相機市場內，用戶呼聲最大的產品就是Nikon Z6III。昨天夜裏，Nikon Z6III終於發布了。它進行了全面提升，各方面都有了更強的競爭力，我們今天來給大家簡單介紹一下Nikon Z6III的五個核心賣點，其餘部分請大家等待我們的全面評測文章。



Nikon Z6III的五個核心賣點

Nikon Z6III全片幅無反光鏡相機（nikon）

1，全新的傳感器、旗艦同款處理器

Nikon Z6III採用了一塊全新的傳感器設計，是Nikon歷史上首款採用部分堆棧式CMOS傳感器的全畫幅微單數碼相機，在影像傳感器的上下方分別堆疊了多個高速處理電路。根據官方的說法，這塊傳感器的讀出速度是Z6II的3.5倍，也就表示Z6III具備更好的對焦、更快的連拍以及更強大的視頻表現。

處理器方面，Nikon Z6III採用了與Nikon Z8、Z9同款的EXPEED 7影像處理器，實現高速讀取，可在完全按下快門釋放按鈕之前進行長達1秒的預拍，最高速度可達120幅/秒，還支持以60幅/秒的幀速率來錄製約2450萬有效像素（像素數高於Z9和Z8）的全畫幅視頻。此外，可大幅減少電子取景器的顯示跳幀，確保拍攝對象的移動更流暢，在以20幅/秒的高速連拍中更易於跟蹤。

2、強大的視頻性能表現

Nikon Z6III的視頻有了更加強大的表現。它支持12bit 6K N-RAW和ProRes RAW HQ的機內視頻錄製，以及10bit 5.4K ProRes 422和H.265。Z6III還可通過6K超採樣無裁切拍攝4K UHD高清視頻，可實現長達125分鐘的4K 60p 錄製。此外，Nikon Z6III新增的10bit 1080p 240p H.265視頻錄製，以及可創建10倍慢動作視頻短片。

Nikon Z6III全片幅無反光鏡相機（nikon）

正式因為全新的部分堆棧傳感器設計，因此拍攝視頻的果凍效應也有下降。有這個視頻性能，對於很多專業視頻創作者來說是非常利好的事情，可以讓大家更好的進行創作。

3、對焦系統傳承Z8、Z9的設計

Nikon Z6III部分堆棧式CMOS傳感器與EXPEED7高速影像處理引擎相結合，實現了更短的自動對焦計算周期。因此Nikon Z6III實現了更好的對焦體驗。Nikon Z6III目前支持9種類型的拍攝對象偵測，也包括近幾年來拍攝航展十分重要的飛機識別。全新傳感器讓相機的對焦速度提升明顯，尤其是在拍攝縱向運動的目標時，合焦的精準度有了很大的提升。

Nikon Z6III全片幅無反光鏡相機（nikon）

在逆光拍攝場景，相機依然具備強大的識別對焦能力，它可以偵測剪影人臉。弱光拍攝方面，Nikon Z6III具備-10EV的暗光對焦能力，因此對於風光拍攝時的對焦也有加強，讓我們拓展室內和夜間拍攝的可能性。

4、全新的電子取景器

Nikon Z6III的電子取景器（EVF）亮度高達4000cd/m2，超過了Z9和Z8內置的EVF，是Nikon相機歷史上最亮EVF。即使在明亮的室外環境下亦可最大限度地減少取景器亮度不足導致無法偵測畫面的問題。

Nikon Z6III全片幅無反光鏡相機（nikon）

這個EVF除了支持Nikon歷史上最高的約576萬像素分辨率之外，它還在微單相機歷史上首次支持用於數字電影的DCI-P3等效色域。EVF不但可以清晰地查看直至邊緣的整個畫面，DCI-P3等效色域還能提供更逼真的色彩顯示，尤其是鮮豔的紅色和鬱鬱葱葱的綠色，不會出現過度飽和，並且在HLG色調模式下拍攝裝飾照明或明亮的LED時可以更清晰地觀察拍攝對象。

5、120張/秒的連拍和約8檔防抖效果

Nikon Z6III支持機械快門下14張/秒的連拍速度，電子快門下20張/秒的連拍速度，JPG格式下可以實現最高60張/秒的連拍，如果在DX畫幅下可以實現120張/秒的連拍。同時Nikon Z6III還支持預拍攝功能。因此對於運動題材的拍攝、生態攝影、鳥類攝影、航空攝影這些近幾年來十分獲得的攝影類型來說，Nikon Z6III的連拍性能完全夠用。

Nikon Z6III全片幅無反光鏡相機（nikon）

此外Nikon Z6III支持最高約8檔補償效果的機身防抖能力，因此我們在夜間進行手持拍攝時候，尤其是使用長焦鏡頭拍攝，成功率會大幅的提升。另外就是用戶在進行手持視頻錄製的時候，也可以憑藉着強大的機身防抖能力，進行一些簡單的手持運鏡拍攝，或者是邊走邊拍的操作。

Nikon Z6III全片幅無反光鏡相機（nikon）

當然，Nikon Z6III還有很多優勢，比如它的防護能力、支持線性輸入接口、支持MB-N14電池匣、具備豐富色調人像優化校準、具備皮膚柔和功能、擁有諸多人像拍攝選項，同時相機的按鍵佈局也十分接近Nikon Z8和Z9，等等。因為篇幅有限，我們這裏就不在贅述了，更多的訊息請等待我們接下來帶來的Nikon Z6III的全面評測文章。

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