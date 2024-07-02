iPhone 16 Pro與Pixel 9系列　將同樣搭載三星M14 OLED面板

據外媒報道，Apple和Google有望獲得三星新款「M14」OLED面板。這兩家公司將在今年的高端產品上使用相同的顯示屏技術。iPhone 16 Pro系列和Pixel 9系列預計將成為這一技術的應用者。



據悉，三星將為今年四款iPhone 16系列機型提供OLED面板。然而，具體到每個型號的配置將會有所不同。顯然，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max兩款產品將採用更高質量的LTPO屏幕，並使用基於M14材料的OLED面板。

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與此同時，傳聞稱Google可能會選擇在其多款Pixel 9系列產品中應用「M14」OLED面板，包括Pixel 9、Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL。

Pixel 9、Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL都會採用三星面板？（X）

在三星的OLED屏幕上，「M」指的是該公司使用的一組材料，「14」的數字表示這些材料的質量更好。在整體亮度和使用壽命方面，M14提供了更好的性能，並且由於發光機理不同，其效率更高，從而降低了OLED面板的功耗。

至於iPhone 16和iPhone 16 Plus，Apple公司可能會降低屏幕的配置，使用上一代「M12」OLED面板以節省生產成本，並與iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max使用的「M14」OLED面板拉開差距。

iPhone 16 Pro系列的面板，也會採用三星？（Ｘ）

值得注意的是，與Apple相比，Google還有一個優勢是Pixel 9系列應該會在iPhone 16 Pro系列之前推出。因此用戶可以在更早的時間體驗到新一代OLED屏幕技術所帶來的變化。

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