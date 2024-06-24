Motorola Razr 50 Ultra或在印度發布　有傳聞採用創新的雙屏設計

據印度媒體報道，摩托羅拉正在籌備在該市場推出兩款備受矚目的手機產品：其最新發布的Edge 50 Ultra以及備受期待的Razr 50 Ultra可摺疊手機。



Edge 50 Ultra將於6月24日上市，這款手機搭載高性能高通驍龍8s Gen 3處理器，並配備一塊6.7英寸1.5K OLED大屏幕。

Motorola Razr 50 Ultra有傳聞採用創新的雙屏設計（x）

攝像頭方面，採用了三攝像頭系統，包括5000萬像素主攝、6400萬像素長焦鏡頭和另一個5000萬像素超廣角鏡頭。

而Razr 50 Ultra早在發布之前就引起了廣泛關注。值得注意的是，亞馬遜網站甚至提前泄露了該款手機即將進入印度市場的訊息。據悉，Razr 50 Ultra預計將於6月25日在中國市場率先發布，並隨後在全球範圍內同步上市，印度市場也不會例外。

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Motorola Razr 50 Ultra的宣傳影片截圖

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根據中國TENAA認證網站透露的訊息來看，Razr 50 Ultra配置相當強大。有傳聞稱它採用創新的雙屏設計，正面是一塊小巧的4英寸蓋板顯示屏，內側則是一塊寬闊的6.9英寸可摺疊OLED屏幕。不僅如此，該機還配備了強勁的處理器，並提供多種內存和存儲容量的選擇以滿足不同用戶需求。

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