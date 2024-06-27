Apple Watch十周年紀念版Series 10將登場　2英寸大顯示屏成先驅

近日有消息稱，蘋果計劃於今年9月推出新款Apple Watch Series 10手錶，以慶祝該系列產品的十周年紀念。



這款特別版手錶將配備更大尺寸的2英寸顯示屏，整體尺寸約為46 x 39.7 x 11.6毫米，比之前的Apple Watch Ultra稍小一些，但比Watch Series 9略大。

網上流傳的Apple Watch Series 10（X）

此外，Apple Watch Series 10可能有兩種尺寸：45毫米和49毫米。這使得蘋果在可穿戴設備領域再次成為先驅者，並拋棄了原來的41毫米小尺寸手錶。

網上流傳的Apple Watch Series 10圖片：

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