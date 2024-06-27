Apple Watch十周年紀念版Series 10將登場 2英寸大顯示屏成先驅
撰文：中關村在線
出版：更新：
近日有消息稱，蘋果計劃於今年9月推出新款Apple Watch Series 10手錶，以慶祝該系列產品的十周年紀念。
這款特別版手錶將配備更大尺寸的2英寸顯示屏，整體尺寸約為46 x 39.7 x 11.6毫米，比之前的Apple Watch Ultra稍小一些，但比Watch Series 9略大。
此外，Apple Watch Series 10可能有兩種尺寸：45毫米和49毫米。這使得蘋果在可穿戴設備領域再次成為先驅者，並拋棄了原來的41毫米小尺寸手錶。
網上流傳的Apple Watch Series 10圖片：
+1
延伸閲讀：Apple Watch睡眠追蹤功能怎麼用？一個設定iPhone、iPad隨時掌握
+9
延伸閱讀：忘記車子停了在哪裏？這2招能自動記錄地點 Apple這產品幫到你
+11
iPhone 16系列開啟AI新篇章 傳國行版將用上國產百度大模型iOS 18大變革 Apple ID改名Apple Account 帳戶體驗全新升級Apple暫停研發Vision Pro二代 轉攻親民版VR頭顯 預計明年亮相iOS 18新功能防暈車模式 內置傳感器技術判斷 一鍵減少乘車不適iPhone 16推出前傳言 超薄邊框與A18晶片外 全系列還有這些升級AirPods新功能 一搖一點即時交互 頭部跟蹤帶來更強沉浸式體驗手機的IP68不等於三防 一不小心隨時變「磚頭」 專業級要這樣選
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】