AirPods Pro搭配Apple Music　實現家庭劇院級杜比全景聲沉浸體驗

2021年，蘋果宣佈旗下流媒體音樂服務 Apple Music 正式支持空間音頻技術。該技術可讓用戶在使用耳機時，更加真實地感受音樂中的細節和位置訊息，如同置身於音樂現場。而這項技術，則是基於「杜比全景聲」深度打磨而成的。



杜比全景聲技術可以追溯到2012年。它在立體聲技術的基礎上，通過增加聲道數量和方位訊息，提升了音樂的沉浸感。而它的底層技術原理則是採用了名為「HRTF」的計算模型（Head Related Transfer Function），也就是「頭部傳遞函數」。

將來的Apple產品會擁有更多AI功能。（apple）

HRTF是一種用於描述人腦聽覺系統（頭部、耳道、外耳等）對聲音傳輸定位的計算模型。它可以讓音頻工程師在任何耳機上創建逼真的3D全景聲回放效果，使聽眾能夠感受到聲音從前/後/左/右/上不同方位傳來。

AirPods Pro的音質你滿意嗎？（apple）

例如我在 Apple Music上聽周杰倫的《地表最強世界巡迴演唱會》（Live）專輯杜比全景聲版，搭配AirPods Pro並開啟空間音頻，真的彷彿置身於演唱會現場。而這種可以讓用戶在耳機上直接感受杜比全景聲的奇妙體驗，蘋果應該算是行業的先驅者。

以前人們想要在家裏體驗杜比全景聲，需要購買支持該技術的家庭影院系統，且對於音響擺放位置和角度都有嚴格的要求。對於普通消費者來說，體驗的門檻太高了。而這也限制了杜比全景聲的推廣。直到蘋果於2021年推出空間音頻後，人們才可以在耳機上直接體驗杜比全景聲所帶來的沉浸感。

可以說在流媒體音樂時代，我們很幸運地迎來了杜比全景聲。只需一副耳機，就可以感受電影院和演唱會現場的沉浸音效。感謝科技的力量。最後，大家對於在耳機上聽杜比全景聲有什麼感受，可以在評論區一起討論。

延伸閲讀：Apple暫停研發Vision Pro二代 轉攻親民版VR頭顯 預計明年亮相

+ 2

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】