iPhone 16全系列將用上A18晶片？源代碼洩露端倪　還預留了給SE？

早前蘋果為讓標準版 iPhone 與 Pro 版本產品有所差異，曾一度採用將舊旗艦晶片「下放」至新機策略，此舉未必能讓果迷收貨；好消息是網絡流傳拆解蘋果源代碼後，發現即將推出的 iPhone 16 系列，應全線換上最新 Apple A18 晶片。



據外媒獲得來自爆料達人 @nicolas09F9 資訊，後者在拆解蘋果源代碼時發現，新代 iPhone 的內部識別碼分別被定名為 iPhone17,1、iPhone17,2、iPhone17,3、iPhone17,4 及 iPhone17,5。

傳 iPhone 16 全系會用上A18 晶片！（macrumors）

考慮到去年採用不同晶片的 iPhone 15/15 Plus 跟 iPhone 15 Pro/15 Pro Max，採用識別碼分別為 iPhone 15,4/15,5 跟 iPhone 16,1/16,2，故可視為新代 iPhone 16 將全線採用相同 A18 晶片證據。

iPhone 16系列很令人期待

普遍預期即使蘋果將相同 A18 晶片放至 iPhone 標準版及 Pro 版本中，但相信其仍會藉增減 CPU 或 GPU 核心方式以區隔兩者效能，這亦是品牌在其他產品如 iPad 及 Mac 身上常用方案。

A18晶片將會在iPhone 16全系列配備？

Apple的A18晶片

另外這次拆解 iPhone 16 源代碼出現 5 組識別碼情況，有媒體猜測其中一款可能為未來預計推出的 iPhone SE 所預留，但就未有確切證據所支持。

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