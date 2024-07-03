Apple對iPhone 16系列充滿信心　A18晶片加持　大增訂單到這數目

根據內部消息，蘋果公司正在加大對台灣半導體制造巨頭台積電的晶片採購力度。這次採購是為了即將推出的iPhone 16和iPhone 16 Pro系列手機所準備的。這兩款手機都將搭載最新的A18晶片。



供應鏈內部人士透露，蘋果對台積電的晶片訂單量進行了顯著提升，顯示出對新iPhone系列的市場表現有著極高的期望。預估銷售量可能達到9000萬至1億部。與之形成鮮明對比的是，去年9月，對於iPhone 15和iPhone 15 Pro系列的訂單量預測僅在8000萬至9000萬部之間。

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值得一提的是，此次iPhone 16系列中的Pro和非Pro版本都將採用A18處理器系列。這意味著無論是追求高端體驗的用戶還是更注重性價比的消費者，都將享受到相同級別的處理器性能。

iPhone 16會否帶來更多驚喜呢？（微博）

雖然表面上看，A18晶片似乎被應用於兩個不同層次的產品線上，但這並不意味著非Pro機型會得到與Pro機型完全相同的全新晶片設計。蘋果可能會在處理器的配置上做一些調整，以區分不同版本的性能和功能。

看來Apple對iPhone 16系列充滿信心。（微博）

關於未來的發展方向，蘋果表示將繼續推動技術進步，並推出更多創新產品。同時，在供應鏈方面也將繼續加強合作，確保產品能夠及時交付給消費者。

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