Apple因1理由拒絕與Meta合作　iOS 18迎來新AI伙伴　OpenAI會贏？

據最新報道，蘋果公司因隱私問題暫時擱置了與Meta（Facebook的母公司）的合作。此前，雙方在今年3月進行過簡短討論，但未能取得實質性進展，並且蘋果也不計劃將Meta的大型語言模型（LLM）集成到iOS系統中。



最近，《華爾街日報》暗示蘋果正在積極探討將Facebook的大型語言模型Llama集成到iOS18的「Apple Intelligence」功能中。

iOS 18將有「Apple Intelligence」功能（apple）

雖然目前仍在談判階段，尚未最終敲定，但彭博社最新的消息表明，蘋果從未認真考慮過與Meta的合作。

iOS 18將有「Apple Intelligence」功能（apple）

與此同時，蘋果還與OpenAI達成協議，將ChatGPT集成到iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia中。用戶可以選擇啟用ChatGPT，在遇到複雜需求時，Siri可以將其轉交給功能更強大的ChatGPT處理。此外，蘋果還與Google合作，計劃將大型語言模型Gemini集成到其操作系統中，並正在與人工智能公司Anthropic進行討論。

iOS 18的AI功能，會與誰合作？（apple）

在WWDC大會上，蘋果軟件工程主管Craig Federighi表示，蘋果希望為用戶提供來自不同供應商的人工智能模型供選擇，並且公司計劃與多家供應商達成合作。

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