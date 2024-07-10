Nothing子品牌CMF Phone 1亮相 顏色多可拆卸後蓋盡顯個性化本色
撰文：中關村在線
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Nothing子品牌日前發布了其新款手機CMF Phone 1。這款手機在印度市場上的售價為6GB+128GB版本約為17000元港幣，而8GB+128GB版本約為2100元港幣。
CMF Phone 1採用了聯發科天璣7300處理器和6.67英寸AMOLED直屏，分辨率為2400×1080。手機的攝像頭配置為5000萬+200萬雙攝，並搭載了5000mAh電池和33W閃充技術。此外，CMF Phone 1還具有屏幕指紋功能。
與其他機型不同的是，CMF Phone 1的後蓋可以拆卸但無法更換電池。同時，手機提供了白色、橙色、藍色和黑色等多種配色的後蓋供用戶選擇。
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另外值得注意的是，CMF Phone 1機身右下角配備了一個塑料旋鈕，可以外接手機支架、掛繩等配件。
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