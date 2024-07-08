Huawei將推出MatePad Pro 12.2吋及Air　100W閃充加持還有這升級

早前在港推出了紙質柔光屏版 MatePad 11.5″S 的華為，新近又有傳將在八月推出兩款平板電腦新作。據透露品牌這次準備發表新品，將包括採用 12.2 吋螢幕的全新版本 MatePad Pro，另外 MatePad Air 系列就可能換代 11.95 吋螢幕產品線。



關於華為八月準備推出新款平板消息，來自國內爆料達人「體驗more」早前在微博帳號所透露，預計將為更早時份通過國內 3C 認證、型號分別為 MRO-W00、MRO-W10 及 BKY-W20、BKY-W10、BKY-W00 的平板電腦產品。其中支援 11V/6A 輸出 66W 閃充的 BKY-W20/W10/W00 平板，據傳可能為 Air 系列換代作 MatePad 11.95，其將支援 NearLink 星閃傳輸。

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另一款對應回電效能更高、20V/50A 輸出 100W 閃充的 MRO-W00/W10，消息指其可能為全新加入產品線、配備 12.2 吋螢幕的 HUAWEI MatePad Pro 12.2。據透露裝置除對應 100W 閃充及附設華為全能充電器外，運算部份預計採用自家麒麟 9010 晶片組，同時除對應星閃傳輸外、亦將支援北斗衛星訊息功能，跟品牌其他旗艦產品看齊。

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