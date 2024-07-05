傳Google Pixel 9將用上聲波屏下指紋識別技術　改寫手機解鎖新篇

Google Pixel手機系列過去幾代產品中一直存在一些問題，如攝像頭傳感器過時、缺少超廣角鏡頭、屏幕邊框非四邊等寬以及充電速度緩慢等。幸運的是，Google 已經解決了這些問題，並且即將發布的Pixel 9系列將會對長期困擾的痛點進行改進。



據消息人士透露，Google 計劃在其即將推出的新機中使用超聲波屏下指紋識別技術。這與之前的傳統背面指紋識別模塊不同，解鎖速度和掃描可靠性方面都有所改善。

Google Pixel 9（ONLEAKS x @91MOBILES）

然而，在低光環境下使用時可能會出現問題，因此Google 選擇了高通的3D Sonic Gen 2 (QFS4008) 超聲波指紋識別傳感器來取代光學傳感器。

Google Pixel 9會帶來屏下指紋識別技術？（Android Authority）

值得一提的是，新的超聲波指紋識別傳感器將應用於Pixel 9系列的所有機型，摺疊屏Pixel Fold除外，後者將繼續沿用電源鍵中的指紋識別方案。Google 已經確認Pixel 9系列將於8月13日發布，讓我們拭目以待。

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