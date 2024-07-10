iOS 18.4更新前瞻　AI技術加持但僅限iPhone 15 Pro以上版本

據彭博社記者馬克·古爾曼（Mark Gurman）在他的《Power On》通訊最近一期中披露，蘋果公司並未計劃於今年內發布基於Apple Intelligence技術的Siri更新版本。



相反，該公司的安排是在明年的1月份啟動這項新Siri功能的測試工作，並預計在iOS 18.4系統更新時正式上線此功能。

Siri加上Apple Intelligence功能，令人很是期待。（apple）

值得注意的是，升級後的Siri將設有硬件要求，限定需搭載iPhone 15 Pro或iPhone 15 Pro Max方能體驗，未來發布的iPhone 16系列亦將兼容Apple Intelligence驅動的Siri。

iOS 18.4將有升級限制，這些機型才能體驗到：

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至於Mac用戶，則需擁有至少M1晶片或更高級別的Mac設備；而對於iPad用戶而言，只有配置了M1晶片或以上版本的iPad Pro和iPad Air才能滿足這一新Siri的功能需求。

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