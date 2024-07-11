OnePlus Nord 4渲染圖泄露　5500mAh電池+100W快充　引發海外關注

OnePlus Nord 4即將在7月16日在意大利米蘭舉行的活動中揭開面紗。儘管該品牌尚未公開任何關於這款新機的訊息，但最近泄露的圖片揭示了其外觀設計。現在，一組疑似官方渲染圖的圖片遭到曝光，進一步證實了之前的設計泄露。



據爆料，OnePlus Nord 4將採用金屬機身，並提供雙拼黑、薄荷綠和白/銀三種顏色選擇。新機還將採用平直的邊框設計。

網上流傳的OnePlus Nord 4渲染圖（@ONLEAKS x @ANDROIDHEADLINE）

規格方面，消息稱OnePlus Nord 4將是國內機型OnePlus Ace 3V的海外版本。它將搭載高通驍龍7+ Gen 3移動平台，配備一塊6.74英寸1.5K 120Hz OLED屏幕，並內置5500毫安時電池，支持100W快充。

OnePlus Nord 4的規格資訊（X）

影像方面，OnePlus Nord 4將配備後置雙攝，包括5000萬像素主攝、800萬像素超廣角，前置則為1600萬像素鏡頭。

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其他配置上，OnePlus Nord 4還將配備OnePlus 標誌性的三段式按鍵、USB-C接口和3.5mm耳機孔。很可能還會像OnePlus Ace 3V一樣提供屏下指紋識別、立體聲揚聲器和IP65防護等級。

這次發布會在海外引發了廣泛關注。作為OnePlus 的Nord系列，新機在設計和性能上的升級備受期待。此前的Nord機型以其高性價比和強勁性能在市場上贏得了良好口碑，而Nord 4的發布有望進一步鞏固OnePlus 在中端市場的地位。

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