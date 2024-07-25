Shokz OpenSwim Pro水陸兩用防水耳機實測｜運動是當代人生活中不可或缺的一部分。無論是在陸地上揮汗如雨，還是在水中暢快遊弋，很多人都希望能有美妙的音樂相伴，讓運動的過程更加愉悅而充實。Shokz早前推出的OpenSwim Pro水陸兩用藍牙耳機，無疑是運動愛好者的福音。記者花了一時期體驗OpenSwim Pro，在過去的一周裡，無論是在公園裡晨跑，還是在泳池中暢遊，這款耳機都陪伴左右，給記者留下了深刻的印象。



首先是出乎意料的舒適度。OpenSwim Pro的設計可以說是非常不鉡，輕巧的機身和柔軟的矽膠耳掛，帶來極佳的佩戴體驗。彈性十足的耳掛即便長時間掛在耳上也不會感到任何不適。更值得一提的是，得益於骨傳導技術，OpenSwim Pro在播放音樂時，如果音量不是很大，旁人很難聽清具體內容。這不僅保護了用戶的隱私，在公共場合使用時也不會打擾到他人，可以說是一舉兩得。

防水性能甚佳的Shokz OpenSwim Pro

內置容量+藍牙連接 更方便使用

內置32GB存儲容量，官方指可以存儲超過8000首歌曲。這意味著可以在OpenSwim Pro中打造自己的專屬音樂庫，即使沒有隨身攜帶手機，也能在運動或游泳時盡情享受音樂的魅力。不僅如此，OpenSwim Pro還支持藍牙模式，簡單操作轉換，便可以改為無線連接手機，輕鬆獲取線上音頻，選擇更加豐富多元。

在實際使用時，OpenSwim Pro的續航力同樣令人印象深刻。官方時藍牙模式下可連續使用9小時，而記者的體驗是，即便是在高強度的使用下，一周充電一次也足夠了。這款耳機採用了快速充電技術，只需充電10分鐘，即可連續使用3小時。

作為一款專業的運動耳機，OpenSwim Pro在防水性能上也達到了游泳級別的IP68標準。在多次的游泳測試中，無論是潛入水中還是高強度的划水，耳機始終表現穩定，絲毫不受水的影響。值得一提的是，OpenSwim Pro採用了雙層密封防水保護，杜絕了水汽進入的可能，這讓用家在水下也能盡享音樂，暢游兩個小時都沒有問題。

Shokz OpenSwim Pro水陸兩用防水耳機上山下水都沒有問題

骨傳導音質比想像中出色

當然，再出色的運動耳機，如果音質不過關，也難以讓人滿意。令人欣喜的是，OpenSwim Pro在這一點上也沒有讓人失望。雖然骨傳導耳機在重低音效果上不如入耳式，但OpenSwim Pro在播放音樂時的整體表現還是非常出色的。在跑步時，音樂的立體感和人聲的清晰度都讓我十分驚喜。而當戴著它沉入泳池時，音質更是發生了奇妙的變化，變得更加飽滿厚實，營造出身臨其境的沉浸感。

單鍵操作按鈕

OpenSwim Pro另一個貼心的設計是內置了多種音效模式，可以根據不同的使用場景進行切換。無論是在陸地上還是水下，都能輕鬆找到最適合自己的聲音效果。值得一提的是，OpenSwim Pro還擁有專門的游泳模式，在水下可以帶來媲美環繞立體聲的聽覺體驗，讓用家在享受音樂的同時，也不會喪失對周圍環境的感知力，確保了游泳時的安全。

電源及音量鍵就在耳機下方，兩鍵一同按下即轉換模式

不得不說，Shokz在OpenSwim Pro上的用心可見一斑。從骨傳導技術到雙層密封防水，從多種音效模式到人性化的按鍵設計，處處體現了對用家需求的深刻洞察和對產品品質的追求。或許唯一美中不足的，就是OpenSwim Pro採用了專屬的磁吸充電線而非Type-C接口，在便攜性上稍顯遜色。但考慮到其不錯的性能表現，這些小缺點也不那麼重要。