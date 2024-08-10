去年Apple發佈首款混合現實頭戴設備Apple Vision Pro，這款突破性的產品引發了業界的廣泛關注。究竟Vision Pro能為大家在學習和工作帶來哪些改變？它在教育領域尤其是醫學教育方面有何應用前景？港版Vision Pro亦都在6月正式推出，今次記者採訪了一位率先體驗Vision Pro的醫科生Calvin，聽他談談使用這款設備的感受與思考。



身為一個醫科生的Calvin，同時是一位過6萬人以上follow的網紅（IG@calvincheungtc），不時在網上分享他在學習時非常實用的技巧及心得，深得不少學生喜愛。

身為「學霸」的Calvin，在學習上很有一手，不時在網上分享高效率學習方法。最近入手的Vision Pro亦是他的學習利器之一。

早前Calvin將Apple Vision Pro入手後，立刻研究如何利用VP來更有效率地學習，尤其覺得對醫科生非常有用。「作為一名醫科生，學習解剖學是我們的必修課。」Calvin説起他使用Vision Pro的初衷。「過去，我們主要通過解剖屍體或使用實體模型來了解人體結構。但現在，Vision Pro為我們提供了一種全新的學習方式。」他興奮地分享道，通過Vision Pro強大的3D空間感知能力，學生可以在一個身臨其境的虛擬環境中探索人體的奧秘。Calvin更認為，這種沉浸式學習能極大地加深學生對人體器官和系統空間關係的理解，是一種低成本且高效的解剖實踐新途徑。

毋須利用任何裝置，只需要手勢操作，亦都是Vision Pro於流動學習時最大的優點。

Calvin還考慮了Vision Pro在醫療培訓和模擬方面的廣闊應用前景。「試想一下，在真正進入手術室或診所之前，我們就能在一個逼真的虛擬場景中反覆練習手術操作或與病人互動，這不僅能提高醫護人員的技能和信心，還能降低差錯風險，從而守護患者安全。」Calvin表示，這種培訓模式如果得以普及，勢必會為整個醫學教育帶來一場範式革命。

可以隨時隨地，戴著Vision Pro於不同場合，如Cafe或乘車時，都可以作沉浸式學習。

談及Vision Pro在其他學習領域的應用潛力時，Calvin顯得有更多的心得。首先，他認為Vision Pro可以為他帶來隨身的「書桌」，「平時溫習時對資料的擺位十分重要，Vision Pro可以將幾個不同的app、網頁資料擺放在空間不同位置，在任何地方都可以隨時更有效率地學習。」可以將的他認為，Vision Pro能營造出身臨其境的語言學習環境，還能將歷史事件或科學概念生動地呈現為互動式3D模擬，讓學習變得更加引人入勝、印象深刻。「我相信，Vision Pro有望徹底改變我們學習和工作的方式。」Calvin總結道。

利用Vision Pro的專用app「JigSpace」，可以隨時人體解剖複習。

不過，Calvin同時指出，Vision Pro目前仍處於起步階段，在某些方面還有待改進。他主要提及了兩點：一是長時間使用可能帶來的眼部疲勞問題；二是Vision Pro目前較高的價格門檻問題。作為一名學生，他坦言3萬港元左右的價格還是一筆不小的開支。「如果Apple能夠推出面向學生和教育工作者的優惠政策，將會大大提高Vision Pro在教育領域的普及度。」

Vision Pro最大的優勢，在於可以同時間將不同的資料、網站放在同一個空間之中，溫習時更有效率。

最後Calvin還是對Vision Pro寄予了厚望。他堅信，隨著技術的持續迭代和更多專門應用的開發，Vision Pro將為越來越多的學生和從業者帶來實實在在的助益。「尤其是對於我們醫學生而言，它意味著一個探索人體、練習臨床技能的全新途徑，代表了未來醫學教育的一個重要發展方向。」