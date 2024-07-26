Xiaomi MIX Flip推出套裝秒變即影即有相機　大受歡迎只售這價錢

較早前小米發表了首款細摺手機 Xiaomi MIX Flip，並以 $7,699 價格兼 12+512 頂配推出港版，成為市場其中一款效能價格比不錯的 8G3 細 摺新品。不過最近國內熱捧的不單是 MIX Flip，更包括了僅需 499 人民幣，就能讓手機化身寶麗萊的隨身拍即影即帶相機套裝。



本文刊登時售價為 499 人民幣（約港幣 $540）的 Xiaomi MIX Flip 隨身拍套裝，無論紫色或綠色款均已售罄，現階段亦暫未見有街場商號引入相關配件打算。據國內媒體報導其熱度已徹底火出圈，無論網上跟實體店面均一貨難求。

這裝置能完美與Xiaomi MIX Flip配合（小米）

由於 Xiaomi MIX Flip 隨身拍套裝，能透過專屬互連皮包，讓手機能經 Type C 埠直駁套裝附設的米家口袋照片打印機 1S使用，再扣上皮質肩帶即可化身復古寶麗萊即影即有相機，潮度十足。

機身只比Xiaomi MIX Flip大少許（小米）

同時 MIX Flip 原生相機 App，在安裝隨身拍套裝後又會自動加入「隨身拍」功能，方便以主屏、外屏懸停顯示等方式拍攝，使用簡單。

點擊圖片看Xiaomi MIX Flip隨身拍套裝：

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事實上這並非小米首次為旗下攝影手機提供相機套裝，早在年裝推出、配備 LEICA 1 吋感光元件主鏡的 Xiaomi 13 Ultra 及 Xiaomi 14 Ultra，亦各自具備專業攝影套裝，並同時獲得相當良好的市場反響；不過這次 MIX Flip 化身寶麗萊創意似乎更合大眾影友口味，故成為今期熱門產品。

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