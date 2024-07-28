Redmi K70至尊版與一加Ace3 Pro應買誰？細節決定勝負要防水就它

Redmi K70至尊版正式發布，起售價2599元。恰巧，一加Ace3 Pro也剛剛發布不久，相信會有不少朋友都在等紅米看最後到底買哪個，這篇文章就來幫助大家進行選擇。



首先給到一張參數對比表，方便大家快速了解差異——

Redmi K70至尊版與一加Ace3 Pro應買誰？（中關村在線提供）

可以看到，二者差異還是挺明顯的，一加Ace3 Pro明顯擁有更加齊全強力的周邊配置，Redmi K70至尊版的優勢則是更加便宜實惠。

接下來我們詳細說一說體驗上的差異。

1、外觀：一直一曲，二者都有極高屏佔比

從外觀上來看，二者就有明顯的差異。一加Ace3 Pro是雙曲面屏幕，背殼也有一定的弧度，所以握持會更貼合手心，相對而言會更舒適一些。Redmi K70至尊版是直屏，邊框也相對有稜角，視覺觀感上更加凌厲。

二者的尺寸和重量倒是大差不差，在壓手感上沒啥太大的區別。

值得一提的是，這次紅米和一加都有特殊的版本，紅米是至尊冠軍版，與蘭博基尼定製，具有強烈的超跑元素；一加則相對內斂，提供了陶瓷版本，讓中端性能機也有高端旗艦的細膩手感。

2、性能：都達到超旗艦水平，《原神》黨必選一加

作為中端性能機，兩款機型都搭載了當前的旗艦晶片，並且搭配了獨顯晶片。當然，手機上的獨顯是用來遊戲插幀和提升分辨率的，所以遊戲體驗好不好還得看廠家對核心SoC的優化，獨顯不是決定性因素，但可以錦上添花。

從實測的跑分來看，二者都能發揮出各自晶片的峰值實力，畢竟主打性能，這一點倒是不用有多餘的擔心。

從原生的遊戲來看，一加Ace3 Pro是具有一定優勢的，《原神》原生幀率解鎖到了120幀。以往的性能機也並非不能運行120幀的原神，只不過是都是用獨顯插幀而來。雖然當前的插幀已經可以做到很小的時延，但終究是不如原生高幀的。

從我們的實測來看，一加Ace3 Pro 30分鐘《原神》平均幀率達到了117.8幀，這樣的表現相比同級友商無疑是非常突出的差異化體驗優勢。Redmi K70 至尊版《原神》30分鐘原生幀率平均59.8幀，體驗也算不錯。

一加Ace3 Pro 原生120幀《原神》實測（中關村在線提供）

不過需要注意的是，原生高幀《原神》會帶來較高的發熱量，120幀《原神》測試後一加Ace 3 Pro的機身背部最高温度為47.5℃，想要獲得更加穩定持續的畫面，最好還是帶一個散熱背夾。

3、續航：長續航選一加，充電快選紅米

續航配置也是二者比較大的差異點，一加Ace3 Pro有更大的6100mAh超大電池，Redmi K70 至尊版有更快的120W快充。從我們的實測來看，二者體驗確實存在比較明顯的差異。

續航能力一加更強，5小時續航實測後，一加Ace3 Pro剩餘電量78%，RedmiK70 至尊版剩餘66%。充電速度紅米更快，Redmi K70至尊版充滿實測28分鐘，一加Ace3 Pro則需要35分鐘。

Redmi K70至尊版與一加Ace3 Pro（中關村在線提供）

其實除了電池以外，二者的屏幕也對續航產生了一定的影響。一加Ace3 Pro採用的事LTPO屏幕，相比於Redmi K70 至尊版的LTPS屏幕，前者擁有更流暢的刷新率調整能力和更低的功耗，是目前旗艦機型上的主流方案。

4、其它：細節差挺多，二者各有優勢

在細節上，雖然二者都定位高品質中端性能機，但也存在較大差異。

Redmi K70 至尊版的優勢在於支持IP68級的防塵防水，對於惡劣環境的適用性會更強一些。

一加Ace3 Pro擁有體驗更好的超薄光學指紋、旗艦同款的超大尺寸X軸線性馬達、抗跌落刮擦能力更強的玻璃蓋板。

5、選購建議：想要防水買紅米，其它情況買一加

兩款比較來說，除了Redmi K70 至尊版有比較獨特的IP68以外，一加Ace3 Pro的綜合產品力強不少。當然，Redmi K70 至尊版性價比也是不錯的，畢竟便宜600元，想要省預算紅米也不錯。

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