iPhone 15 Pro展示強悍A17性能　《逆水寒》畫質升級光影逼真呈現

炎炎夏日，正值歡樂暑期，與三五好友一同開黑之旅或衝浪遊戲無疑是一種極好的放鬆方式。



近日，蘋果推出了一支全新的廣告片，展示了其最新款iPhone 15 Pro系列所支持的出色光追效果。開啟光追後，《逆水寒》遊戲的沉浸感和真實感顯著提升，整個畫面質感媲美端遊。

《逆水寒》與iPhone（微博）

在光追技術的支持下，《逆水寒》手遊中的瓷器、寶劍、水面等元素都可以精確地映射周圍環境中的光影效果，呈現出逼真的反射、柔和的陰影和細節折射等特性。此外，在《戀與深空》遊戲中，玩家也能夠體驗到卓越的畫面效果。

《逆水寒》畫質（微博）

值得一提的是，iPhone 15 Pro系列搭載了最新A17 Pro晶片，在性能上長時間領先於手機市場。工藝製程方面採用了台積電3nm工藝，併成為全球首款採用該技術生產的晶片。與之相比，安卓陣營旗艦晶片仍採用5nm工藝。

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除了《逆水寒》外，蘋果還表示將有幾款原生移植到iPhone 15 Pro上的端遊登陸平台，幷包括《生化危機 4：重製版》、《生化危機 8：村莊》和《刺客信條：幻景》等遊戲。

最後，值得期待的是App Store即將開啟「夏日慶典」活動，時間為7月22日至8月4日。前往指定Apple授權專營店參與活動的玩家有機會獲得《戀與深空》定製周邊等獎勵。

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