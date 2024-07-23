iPhone SE外觀將會與iPhone 16相類似 4大賣點外還價廉不吸引？
撰文：中關村在線
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蘋果全新一代手機 iPhone 16 預計將於 9 月發布，而對於即將推出的 iPhone SE 4而言，其將與新款 iPhone 16 有很大相似之處。
根據最新爆料，iPhone SE 4的後蓋工藝將與 iPhone 16 相同。換句話說，你將很難從兩款手機的背面來區分它們是哪款型號。
iPhone SE 4後蓋工藝將與 iPhone 16 相同：
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當然這並不令人驚訝，因為從之前爆料的渲染圖已經表明即將推出的 iPhone SE 4 將是迄今為止最大的 SE 機型，並且其外形與 iPhone 14 非常相似。
而從iPhone 14 到 15，蘋果對基本款 iPhone 的外觀並沒有做太大改變，預計iPhone 16 也將基本保持不變。因此，iPhone SE 4 和 iPhone 16 的後蓋可能採用相同的組裝工藝，這看上去似乎是有道理的。此外，我們預計 iPhone SE 4還會具有一些其他功能，包括：
1、支持面容 ID
2、OLED 顯示屏
3、USB-C 接口，而不是 Lightning 接口
4、升級的晶片
總的來說，對於一些消費者而言，iPhone SE 4 有望成為 iPhone 16 的替代品。當然，它幾乎肯定不會支持最新的 Apple Intelligence 功能，但除此之外，iPhone SE 4 卻配備了適合更低預算選擇的用戶。
大家如何看待未來即將推出的 iPhone SE 4 ？你會選擇購買它嗎？
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