手機揀LCD還是OLED屏幕才會更護眼？長期使用要選的原來是它

螢幕技術迭代是手機廠商「開捲」的核心賽道，現在的OLED螢幕捲亮度、捲功耗、捲色彩、捲護眼，整體素質已經來到相當出色的水平。然而，即便在OLED技術日臻成熟的當下，依然有相當一部分用戶堅定地選擇配備LCD螢幕的手機，究其原因，很大程度上可能歸結於LCD螢幕在護眼方面的獨特優勢。



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1、為什麼LCD比較護眼？

想說清楚為什麼很多「LCD」黨一看OLED螢幕就眼睛酸痛流眼淚，我們還得簡單講講螢幕顯示原理。我們可以把螢幕顯示的畫面簡單理解為無數個像素點共同組成的圖案，OLED螢幕使用有機化合物，當電流通過時，子像素能夠自行發出紅色、綠色、藍色光，也就是我們說的「自發光」。

OLED與LCD（中關村在線提供）

由於是子像素單獨發光，OLED螢幕在顯示明亮畫面時，能展現出鮮豔的色彩，準確不易偏色。但在夜晚等環境就需要藉助類DC調光、PWM調光等方式來調控螢幕亮度。 PWM調光的原理我們可以簡單理解為透過亮屏和滅屏交替實現亮暗變化，較低頻率的交替閃爍就可能會對人眼造成損傷。

（中關村在線提供）

有別於OLED螢幕，LCD螢幕的子像素本身並不發光，而是依靠背光源與液晶層的配合來呈現影像。這種構造允許LCD螢幕採用DC調光，即透過調節背光源的電流強度來改變螢幕亮度，而非像OLED螢幕那樣依賴PWM調光，這種方式無需交替閃爍，對眼部自然更加友善。

2、使用壽命更長

除了頻閃之外，螢幕壽命也是影響螢幕護眼性的另一個重要因素，LCD螢幕的使用壽命通常較長，可達到數萬小時，且在使用過程中效能穩定，不易出現燒屏等問題。

（中關村在線提供）

與之相對的，OLED螢幕的像素點長時間顯示相同內容可能導致燒屏現象，表現為特定區域的色彩失真或殘影。雖然現在的OLED屏已經透過技術手段降低了燒屏風險，但在論壇中還是偶有看到網友曬出「燒屏機」。

3、性價比高，市場需求更多

儘管OLED螢幕憑藉其卓越的顯示效果和輕薄設計贏得了市場的青睞，但對於那些特別關注視力健康的用戶而言，LCD螢幕的護眼特性使其成為了更為理想的選擇。

不過，由於LCD屏太厚，目前主流手機必備的屏下指紋，甚至未來可能成為主流的屏下攝像都完全搭載不了，對比度、屏幕響應時間等方面也被OLED完爆。但在一些主打性價比，售價較為低廉的手機產品上，這些配置都沒那麼重要了，尤其在中低階手機市場，LCD螢幕手機仍佔據著比較重要的位置。

在追求極致顯示效果與護眼需求之間，不同的用戶選擇各異，對於那些長時間面對螢幕的用戶，如學生、上班族或重度遊戲玩家，LCD螢幕手機的護眼優勢顯得尤為突出，同時較高的性價比也更親民，「LCD黨」也逐漸成為了穩定的使用者群體。

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