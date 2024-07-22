智能手機正式走進OLED時代　出貨量飆升50%　今年三星將有大增長

根據DSCC的最新報告，2024年第一季度OLED智能手機出貨量和營收較2023年同期增長了50%和3%。預計今年上半年，OLED智能手機出貨量將按年增長43%，營收按年增長7%。而全年來看，OLED智能手機出貨量將按年增長21%，面板營收按年增長3%。



DSCC的最新報告

報告顯示，在所有類型的OLED手機中，柔性OLED手機的出貨量按年增長了13%，摺疊式OLED手機的出貨量按年增長了26%，剛性OLED手機的出貨量按年增長了46%。

+ 4

考慮到經濟環境正在穩定下來，並且有跡象表明人工智能和各大品牌的新機型將會有力地推動這一增長趨勢形成一個超級周期。

另外值得一提的是，在未來幾年內蘋果將成為市場的領導者。根據DSCC預測，蘋果在2024年的市場份額將超過其它競爭對手達到第一位，並且其出貨量份額將達到50%，而其智能手機設備營收份額也將會超過其它品牌（如華為、OPPO等）。

這主要得益於榮耀、華為、OPPO、三星、vivo、小米等品牌的市場份額增長。此外，三星也預計將會通過出貨量按年增長49%來提升其在全球市場的份額。

延伸閱讀：折疊旗艦手機也能拍出好照片 vivo/華為/三星誰才是影像之王?（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】