不是iPhone 16未夠吸引　只是17和SE4更有魅力　還有5G新技術

據知名爆料人士「數碼閒聊站」透露，蘋果即將推出一系列備受矚目的產品。其中包括明年率先試水的iPhone SE4和更輕薄的iPhone 17 Slim。



前者可能會搭載蘋果自家研發的5G基帶技術，並在外掛方案下使用。而Slim版本則有可能會與17系列一同採用高通X85基帶。

蘋果自家研發的5G基帶技術（微博）

蘋果自家研發的5G基帶技術（微博）

另外，根據可靠消息來源，蘋果的iPhone 17系列將提供多個型號，包括iPhone 17、iPhone 17 Slim、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max等。這些新產品均有望於今年亮相。

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具體來說，iPhone 17將搭載一塊6.27英寸屏幕，並支持LTPO技術。處理器方面，該機型可能配備A19晶片。攝像頭部分，則可能會採用後置雙攝設計。

至於iPhone 17 Slim，則有望採用一塊更大的6.65英寸屏幕，並同樣支持LTPO技術。此外，該機還可能會配備鋁合金中框和更高的內存容量（12GB RAM）。

至於最強大的機型——即所謂的「Pro」版本 —— iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max ，這兩款手機可能會配備一塊更大的6.27英寸屏幕，以及更多先進的影像硬件配置。

網傳iPhone 17會有Slim版（X）

值得一提的是，「數碼閒聊站」表示，「現在聽到的消息是外掛方案。」也就是說，雖然目前的訊息顯示蘋果計劃將5G基帶技術應用於iPhone SE4上，但這並非最終決定。未來仍有待確認。

哪款iPhone會令你更留意？（x）

總之，蘋果的iPhone 17系列有望帶來許多引人注目的新功能和技術突破。隨着更多訊息的披露，我們可以期待看到這款智能手機如何改變市場格局。

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