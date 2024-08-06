香港航空$0免費機票8.6搶飛連結｜東京/大阪/台北來回包20kg行李｜Hong Kong Airlines 香港航空宣布8月6日推出最新一輪 $0 機票撳住搶活動，$0香港出發來回東京、大阪、台北、曼谷等港人最愛共13個地區的經濟位機票，仲包括 20 kg 託運行李及 7 kg 手提行李！



香港航空$0 機票撳住搶活動｜搶飛連結

香港航空 x 香港國際機場贊助「$0 機票撳住搶活動」搶飛活動於香港航空網頁進行，Bookmark定啦！

中文版連結：bit.ly/hkaClicknGoTC

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香港航空免費機票｜搶飛日期／時間

香港航空再度得到香港國際機場贊助，推出Ready Set Go！免費機票優惠，這次「0 蚊精選經濟飛」搶飛將於2024年8月6日早上10時開始，至8月12日完結。不包括稅務及附加費用，詳情請參閱相關條款及細則。

香港航空$0 機票撳住搶活動｜飛往目的地

根據香港航空FACEBOOK所示，今次活動大家可以購買香港出發來往曼谷、台北、台中、峇里島、峴港、大阪、東京、福岡、沖繩、重慶、海口、三亞及北京 (首都/大興) 共13個目的地的來回機票，包括 20 kg 託運行李及 7 kg 手提行李！出發日期則要等活動開始後等官方作實。

以下為HashTECH01 記者過去成功搶購香港航空$0機票的心得！

1. 多開Browser

港航網站因為在搶機票時非常不穩，而且它會不斷自動嘗試load入網站，因此開多幾個browser同時loading，以及「排隊」入網（其實並非常高排隊，只是自動會不斷幫手refresh入網，顯示時間不能作準），愈多browser同時loading當然成功提早進入購票網站的機會亦較高。

同時多開幾個browser搶票，不單提高入網購票機會，而且更

記者早前成功搶購到2張前往曼谷的0蚊機票

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2. 沒有「0票價」？

不少人就算入網後，發現找不到「0元」票價機票，其實可能已經成功load了出來，因為港航顯示的價錢是已包稅項等雜費（大約幾百至一千元），因此如果顯示出來是數百元至一千元左右，已經是「0價機票」。但如果load出來的價錢是超出一倍或以上，這可能當日0蚊機票已售完，或系統只成功load了正價機票，因錯誤而未能成功load到0蚊機票，再嘗試多幾次吧（記者曾看到同一日1880蚊機票，然後再load多幾次之後便會顯示7百多元機票）。

顯示出來的價錢已包稅項等雜費，不要以為未load到0票價而重新reload。

3. 顯示沒有位？其實未成功Load出來！

就算load到入去卻顯示「抱歉！沒有航班可選」，這只是系統太繁忙，未能成功load到機票資料，再繼續再接再勵reload入內吧。

「抱歉！沒有航班可選」只是load不到資料而出現的頁面，繼續再reload吧。

4. 揀位、付款過程被彈出？

當大家成功選擇到機票後，卻發現在揀位、揀日子及付款過程中突然被彈出「失敗」或「等候」的頁面，不需要慌張，再reload嘗試或back後一頁再重來。但如果過了指定限時，這一次搶票失望機率就非常高了。所以才建議大家多開幾個browser，同步進行搶票，其中一個失敗了，仍有其他機會補上。

在揀位、揀日子及付款時，很多時會出現錯誤頁或未能付款的情況，只好reload、back頁面或重新來過。

5. 熟知購票流程

想成功購票，除了要留意前文所提及的「重點」或「陷阱」外，便是需要熟知每一個購票步驟，令購票時更加暢順，提高成功機會。

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香港航空免費機票｜事前準備



根據上點UO鬥快搶的經驗，事前準備如下：

1）與旅遊證件上相同的姓氏／名字（年滿12歲方可參與）

2）旅遊證件編號

3）香港身份證編號

4）出生年/月/日

5）由於$0機票不包括稅項、附加費及其他收費用，搶飛前最好準備信用卡資料

香港航空免費機票｜條款需知

港航公司表示所有機票由香港國際機場「 #飛遇世界鉅賞 」活動送出，不包括相關稅項、附加費及其他收費。旅客須自行承擔一切相關費用。機票以先到先得的形式送出並以系統紀錄為準。數量有限，須受有關細則及條款約束。

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