HONOR Magic V3海外版要來了？保留國產配置　將有這3種顏色選擇

自 HONOR 在國內發表新代輕薄大摺 Magic V3 後，坊間有傳廠方或可能最快在八月下旬公佈海外版銷售詳情。較早前網絡有消息流傳，指海外版 HONOR Magic V3 或提供綠、黑及紅色款式，機身規格則大致沿用國行版配置。



海外版 HONOR Magic V3可能在8月內有新消息（x）

較早前爆料達人 Arsene Lupin 透過其 X 帳號（@MysteryLupin）發表推文，展示了多組疑似海外版 HONOR Magic V3 不同色系渲染圖。據透露廠方將打算往海外市場推出綠（苔原綠）、黑（絨黑色）及紅（絲路敦煌）色款，相對國行另外提供的銀白（祁連雪）款式，據爆料人透露 HONOR 似乎未有往海外市場推出打算。

HONOR Magic V3海外版將有3種顏色？

+ 3

相對前代機型 Magic V2，國行版同樣具備四色選擇、但海外版就僅提供紫及黑色款機型，似乎因前代市場反應良好，讓品牌在配色供貨方面採更進取策略。綜合現有資訊，擁有低至 9.2mm、機重最輕僅 226g 的 Magic V3，海外版機身主要配置將大致沿用國行版設計，除配備 8G3 晶片、50MP OIS 潛望長焦三鏡外，亦將內置 5,150mAh 電池及對應 66W 有線/ 50W 無線充電。

延伸閲讀：傳HUAWEI Mate X6或於9月發表 國產最強摺疊屏手機會突襲推出？（點擊連結看全文）

+ 2

延伸閱讀：

900蚊有找玩細細隻雙頻Wi-Fi 7 2.5G Mesh Router!

Galaxy Z Fold6 相機 DxOMark 成績出爐！大摺類別首位，遠攝成像、訊噪抑制俱佳

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】